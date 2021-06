Dekret wprowadzający nowe święto podpisał Aleksander Łukaszenka.

17 września 1939 r. to początek marszu wojsk sowieckich na wschodnie województwa Polski zamieszkane przez białoruską i ukraińską mniejszość narodową. Dla Polaków to dzień agresji Związku Radzieckiego na nasz kraj, ale na Białorusi określa się te wydarzenia jako przyłączenie ziem zachodniej Białorusi do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

"Dzień ten stał się aktem historycznej sprawiedliwości dla narodu białoruskiego – rozdzielonego wbrew jego woli w 1921 r. na mocy pokoju ryskiego – i na zawsze utrwalił się w narodowej tradycji historycznej" – podano w komunikacie, który przytacza PAP.