Aby sankcje zaczęły obowiązywać, muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę Unii Europejskiej.

Zdaniem RMF FM to kwestia kilku godzin, maksymalnie kilku dni. Z kolei Reuters informuje, że zakaz wejdzie w życie o północy z piątku na sobotę.

Te sankcje to odpowiedź na bezprawne działania władz Białorusi. 23 maja władze Białorusi zmusiły do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna, aby aresztować podróżującego tym samolotem opozycyjnego dziennikarza Romana Protasiewicza i jego dziewczynę Sofię Sapiegę legitymującą się obywatelstwem Rosji.