Politycy witali się w Soczi w rezydencji prezydenta Rosji niczym dwaj letnicy. Gospodarz chwalił pogodę i zapewniał, że woda jest „coraz cieplejsza". Gość dziękował za zaproszenie i cieszył się na wspólną kąpiel w morzu.

Była rytualna radość z „rosnących" obrotów towarowych między Białorusią a Rosją, które w ubiegłym roku zdaniem Łukaszenki doszły do poziomu 29 mld dolarów (Putin poprawił, że do 30 mld), choć przed pandemią wynosiły 35 mld.

Nie można było oczywiście przemilczeć głośnej w świecie i brzemiennej w skutki historii z niedzielnym porwaniem lecącego z Aten do Wilna samolotu linii Ryanair i uprowadzeniem z jego pokładu opozycjonisty Romana Protasiewicza i jego towarzyszki Sofii Sapiegi. Białorusin nazwał ten incydent „nowym wybuchem emocji", ale oczywiście Zachodu, a gospodarzowi, choć porwana przez jego gościa Sapiega jest Rosjanką, to określenie przypadło do gustu.