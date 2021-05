Litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis powiedział, że wydalenie dwóch białoruskich pracowników ambasady to gest solidarności z Łotwą, której dyplomaci zostali wcześniej wyrzuceni z Białorusi. W odpowiedzi Ryga wyrzuciła wszystkich dyplomatów białoruskich.

Akcja wpisuje się w międzynarodowy protest przeciw przymusowemu lądowaniu w Mińsku samolotu Ryanair, którym z Aten do Wilna leciał białoruski opozycjonista Roman Protasiewicz. Maszyna została zmuszona do lądowała pod pretekstem alarmu bombowego. Gdy do rzekomego alarmu doszło, samolot zaczynał już przygotowanie do zniżania przed lotniskiem w stolicy Litwy, ale był jeszcze nad terytorium Białorusi.