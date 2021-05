W środę NATO oficjalnie potępiło wymuszenie lądowania samolotu Ryanair i aresztowanie Romana Protasewicza przez Białoruś. W oświadczeniu nie było mowy o sankcjach, o które wnioskowały m.in. Litwa i Polska.

Treść wystąpienia brzmi znacznie łagodniej niż wcześniejsze komentarze szefa NATO Jensa Stoltenberga, który pisał na Twitterze o "porwaniu samolotu" i "rażącym ataku reżimu".

Według dwóch dyplomatów, z którymi rozmawiali dziennikarze agencji Reuters, to Ankara nalegała, by w oświadczeniu nie znalazła się wzmianka o poparciu dla kolejnych zachodnich sankcji, wezwanie do uwolnienia więźniów politycznych ani groźba zawieszenia współpracy między NATO a Białorusią.