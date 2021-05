Chodzi o samolot typu Embraer 195 o rejestracji EW-400PO. Maszyna jest latającą reklamą słynnej białoruskiej gry komputerowej "World of Tanks".

Zakaz wlotu nad polskie terytorium to efekt decyzji poniedziałkowego szczytu UE, na którym postanowiono o zamknięciu europejskiej przestrzeni powietrznej dla białoruskich samolotów. To kara za porwanie przez reżim Aleksandra Łukaszenki lecącego z Aten do Wilna samolotu linii Ryanair, na pokładzie którego znajdował się opozycyjny dziennikarz Roman Protasiewicz.