Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) podaje, że lot z Mińska do Barcelony "nie dostał pozwolenia na wejście we francuską przestrzeń powietrzną i czeka na decyzję dyspozytorów". Urząd potwierdził, że samolot zawrócił.

Chodzi o samolot typu Embraer 195 o rejestracji EW-400PO. Maszyna jest latającą reklamą słynnej białoruskiej gry komputerowej "World of Tanks".

Ale inny samolot białoruskich linii Belavia przekroczył polską granicę i wylądował w Warszawie. Urząd Lotnictwa Cywilnego informował, że "zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym może wprowadzać tylko Rada Ministrów w drodze rozporządzenia". - Nie dostaliśmy żadnej informacji, dlatego nie mieliśmy podstawy, żeby nie wpuścić samolotu - poinformowała Polsatnews.pl Karina Lisowska, rzeczniczka ULC. Rozporządzenie zostało opublikowane w środę wieczorem.

"Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi" - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Zakaz wlotu nad polskie terytorium to efekt decyzji poniedziałkowego szczytu UE, na którym postanowiono o zamknięciu europejskiej przestrzeni powietrznej dla białoruskich samolotów. Po szczycie Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego wydała rekomendacje, by nie wpuszczać białoruskich samolotów w przestrzeń powietrzną UE. W związku z tym francuska kontrola przestrzeni powietrznej tuż przed startem maszyny z Mińska anulowała jej plan lotu (maszyna Belavii leciałaby nad jej obszarem) i poinformowała o tym polskie władze lotnicze.

To kara za porwanie przez reżim Aleksandra Łukaszenki lecącego z Aten do Wilna samolotu linii Ryanair, na pokładzie którego znajdował się opozycyjny dziennikarz Roman Protasiewicz.

REKLAMA

Zamknięcie dla białoruskiej linii Belavia nieba to cios dla Łukaszenki. Dyktator planował uczynienie z przewoźnika poważnego gracza na rynku przewozów lotniczych.