W niedzielę w Mińsku przymusowo lądował samolot, którym z Aten do Wilna leciał dziennikarz i opozycjonista Roman Protasiewicz. Przyczyną miał być rzekomy alarm bombowy. Po wylądowaniu Protasiewicz i jego partnerka Sofia Sapiega zostali aresztowani.

Opozycjonista przebywał na emigracji, bo był ścigany przez reżim Łukaszenki listem gończym i śledzony. Założycielowi niezależnego kanału Nexta grozi nawet kara śmierci.

Jak wynika z transkrypcji opublikowanej we wtorek przez białoruskie władze, pilot Ryanaira, który wylądował w Mińsku, wielokrotnie kwestionował informacje o rzekomym zagrożeniu bombowym, zanim ostatecznie zgodził się na lądowanie w Mińsku - podaje Reuters, który zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować nagrania.

W niedzielę białoruskie media reżimowe przytoczyły nagranie rozmowy w formie dźwiękowej z podpisami po rosyjsku, ale w ostatniej wymianie zdań mówiący byli zamienieni miejscami. Państwowe media przekonywały, że to załoga samolotu wypowiedziała słowa: "To jest nasza rekomendacja", podając to jako dowód, że "inicjatywa lądowania na Białorusi pochodziła od pilotów".

Zapis rozmowy

Kontroler poinformował pilota, że na pokładzie samolotu jest bomba, która "może zostać wysadzona nad Wilnem". Pilot poprosił o powtórzenie komunikatu.

REKLAMA

Kontroler: - Powtarzam, mamy informacje od służb specjalnych, że masz bombę na pokładzie. Tę bombę można odpalić nad Wilnem.

Później kontroler rekomenduje lądowanie na lotnisku w Mińsku, a pilot dopytuje, skąd pochodzi informacja o bombie. - Służba bezpieczeństwa lotniska poinformowała, że otrzymała maila - słyszy w odpowiedzi.

- Rozumiem. Służba bezpieczeństwa lotniska w Wilnie czy z Grecji? - dopytuje znów pilot, na co kontroler odpowiada, że "wiadomość była wysłana do kilku portów lotniczych".

REKLAMA

Później pada pytanie pilota: "Jeszcze raz. Skąd jest rekomendacja o przekierowaniu do Mińska? Od kogo pochodzi? Od firmy, od kierownictwa lotniska wylotu czy lotniska docelowego?".

– To jest nasza rekomendacja – słyszy odpowiedź.