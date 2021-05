23-letnia Sofia Sapiega, partnerka Romana Protasiewicza, która podróżowała z nim porwanym przez władze Białorusi samolotem, zdążyła napisać w czasie zatrzymania „mama" i wysłać wiadomość do rodziców. Potem kontakt z nią się urwał.

Pierwsze informacje o jej sytuacji podano dopiero we wtorkowy wieczór. „Dzisiaj Sofia była przesłuchiwana. Jest podejrzana o popełnienie czynu zabronionego. Wyznaczono jej na razie areszt na okres dwóch miesięcy. Odbywać go będzie w areszcie KGB. Dochodzenie jest prowadzone przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komitetu Śledczego Republiki Białoruś. Zobowiązano mnie do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Okazano jej pomoc prawną i nadal będzie ona okazywana" - poinformował Filanowicz rosyjską redakcję RBK.