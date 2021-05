Jego samolot lecący z jednego miasta Unii Europejskiej do drugiego - z Aten do Wilna - został porwany przez białoruskie państwo, zmuszony do lądowania za sprawą fałszywego ostrzeżenia o bombie i eskorty MiG-a.

Protasiewicz i jego dziewczyna Sofia Sapega zostali aresztowani na lotnisku w Mińsku. Sapega jest obywatelką Rosji, Protasiewicz - Białorusi.

23.05.2021, porwany samolot Ryanaira ląduje na lotnisku w Wilnie. Fot. Mindaugas Kulbis / AP Photo

Roman Protasiewicz - głos prawdy