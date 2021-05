Taka decyzja – delikatnie mówiąc – zaskakuje, bo przecież kilka dni wcześniej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nazwał Unię Europejską „niepraworządnym tworem". Telewizja rządowa jeszcze w sobotę straszyła, że Unia i jej Trybunał Sprawiedliwości, zamykając kopalnie węgla brunatnego w Turowie, zagrażają naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. Pamiętamy też słowa prezydenta Andrzeja Dudy o „wyimaginowanej wspólnocie" i wiele antyunijnych wypowiedzi polityków obozu rządzącego.

Ale – parafrazując przysłowie – jak trwoga, to do „nieprawomocnego tworu", do „wyimaginowanej wspólnoty".

Unia Europejska to potężna siła

Widać teraz jak na dłoni, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze na wielkie inwestycje czy dopłaty dla rolników. To także wsparcie w kryzysie – zarówno tym wywołanym przez pandemię, jak i tym spowodowanym przez depczącego demokrację i prawa człowieka Aleksandra Łukaszenkę.

Polska sama nie potrafi wymóc na białoruskim satrapie niczego – nie mówiąc już o jego rosyjskim protektorze. Unia to potężna siła gospodarcza i polityczna. Nawet jeśli nie zmusi od razu Łukaszenki do zmiany postawy, jest w stanie nałożyć na niego dotkliwe kary.

Premier Morawiecki, zwracając się do Wspólnoty, której Polska jest piątym co do wielkości krajem, postąpił więc słusznie. Pytanie, na ile w Unii liczy się głos polityka partii, która wykorzystuje każdą okazję, by UE przyłożyć, a gdy za wschodnią granicą wybucha kolejny kryzys - biegnie do niej po pomoc.

Warszawa abdykowała na rzecz Wilna

Polska nie nadaje już tonu dyskusjom o polityce wschodniej. Od wybuchu białoruskiej rewolucji w sierpniu zeszłego roku jasno widać, że Warszawa abdykowała na rzecz Wilna.

Swiatłana Cichanouska, przywódczyni białoruskiej opozycji, na swoją siedzibę wybrała litewską, a nie polską stolicę. To litewscy, a nie polscy dyplomaci koordynują działania Wspólnoty wobec reżimu. To litewski, a nie polski prezydent jako pierwszy zaproponował pakiet unijnych sankcji. Oświadczenia polskich polityków pojawiły się dużo później.

To niezwykle frustrujące, że w szóstym roku rządów obozu politycznego, który zapowiadał powstanie z kolan i odzyskanie przez Polskę podmiotowości, jedyne, na co stać nasze władze, to podążanie za Litwą.