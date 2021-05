W poniedziałek wieczorem w Brukseli rozpoczyna się szczyt UE, na którym najgorętszym tematem będą sankcje wobec Białorusi za niedzielne przechwycenie samolotu z Aten do Wilna i zatrzymanie lecącego nim niezależnego dziennikarza Romana Protasiewicza.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen publicznie nazwała to działanie „uprowadzeniem" samolotu. To pokazuje dość powszechne przekonanie w Brukseli, że tym razem za odpowiedź wobec Mińska nie wystarczy proste wydłużenie – liczącej obecnie 88 nazwisk – czarnej listy ludzi reżimu Aleksandra Łukaszenki z zakazem wjazdu do Unii oraz zamrożonymi aktywami na jej terenie.