Operacja służb białoruskich - zmuszenie samolotu Ryanaira do lądowania w Mińsku i porwanie lecącego nim Romana Protasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi, obywatelki Rosji - postawiła Moskwę w trudnym położeniu. Nic dziwnego, że Rosjanie nie kwapili się do komentowania incydentu.

Pierwszy głos zabrał tym razem Konstantin Zatulin, wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej do spraw WNP, deputowany do Dumy, gdzie - co rzadkie - demonstruje charakter i własne zdanie. Postępek białoruskiego dyktatora nazwał „paskudnym" i ostrzegł, że jego konsekwencją będą „komplikacje" na arenie międzynarodowej, co zaszkodzi także Rosji.