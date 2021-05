Robert Biedroń: – Wiemy o tym z dyplomatycznych źródeł europejskich. Roman Protasiewicz był od pewnego czasu śledzony. A gdy postanowił wylecieć z Aten do Wilna, nadarzyła się okazja dla reżimu Łukaszenki, by go pojmać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na pokładzie samolotu, którym leciał, znajdowali również przedstawiciele służb, którzy wysiedli na lotnisku w Mińsku.

Mamy też informacje od opozycji białoruskiej w Polsce, że i jej członkowie są obserwowani. Im także może u nas grozić niebezpieczeństwo. Musimy się zastanowić, co zrobić, by nie groziło im pojmanie ze strony białoruskich służb.

Jakich sankcji od Unii Europejskiej będziecie domagać się wobec Białorusi?

– Chcemy zdecydowanego działania. Jesteśmy już zmęczeni kolejnymi debatami w Parlamencie Europejskim. Rada Unii Europejskiej dotąd nakładała sankcje, ale ich wymiar był gorszący. Ostatnio objętych zostało nimi tylko 80 osób z kręgu administracji Łukaszenki, mimo że wcześniej było to 170 osób. Aby sankcje były skuteczne, należałoby nimi objąć nie tylko osoby najwyższego, ale i średniego szczebla administracji Łukaszenki. Jednak w Radzie UE nie ma jedności co do ich zaostrzania.

Które kraje się temu sprzeciwiają?

– Ogólnie im dalej od Białorusi, tym chęć ukarania reżimu Łukaszenki jest mniejsza. Kraje południa Europy uważają, że istnieją poważniejsze problemy do rozwiązania, jak np. kwestie związane z kryzysem uchodźczym, niż sprawa Białorusi.

Gorszące są sytuacje, jak w przypadku Cypru, który odmawia nałożenia sankcji na Białoruś i Rosję ze względu na oligarchów robiących tam interesy. Pamiętajmy, że z Rosjanami współpracują również Niemcy przy budowie rurociągu Nord Stream 2 i nie są wielkimi zwolennikami zaogniania stosunków z Moskwą. Z Białorusinami interesy robią też Austriacy. Należąca do nich sieć A1 w ubiegłym roku podczas protestów na Białorusi na polecenie aparatu Łukaszenki ograniczyła zasięg podczas antyrządowych protestów przeciwko sfałszowanym wyborom.

Łukaszenka, wiedząc o podziałach w UE, świadomie wybrał moment porwania opozycjonisty?

– Na to wygląda. Łukaszenka przekroczył kolejną czerwoną linię. Unia Europejska powinna natychmiast zaprzestać interesów z białoruskimi przedsiębiorstwami powiązanymi z tamtejszymi oligarchami i ludźmi reżimu. Musimy być świadomi, że bez zaangażowania dyplomatów unijnych, naciskania na zwolnienie więźniów politycznych, monitorowania procesów sądowych i presji na reżim Łukaszenki niewiele zmienimy.

Zdecydowanych sankcji wobec Białorusi domaga się zwłaszcza Litwa.

– Tak, wynika to m.in. z ich sprzeciwu wobec budowy białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu, niedaleko ich granicy.

Polska mogłaby przyjąć podobną rolę do Litwy, ale w kwestii polityki wschodniej skapitulowaliśmy. Dotąd każdy prezydent po 1989 r., niezależnie od barw politycznych, był orędownikiem prowadzenia zdecydowanej polityki wschodniej. Wyjątkiem jest jedynie Andrzej Duda, którego to nie interesuje.

Litwini domagają się m.in. wstrzymania lotów nad Białorusią i zakazu lądowania na unijnych lotniskach dla białoruskich linii lotniczych Belavia. Czy takie sankcje mają sens?

– To nie jest takie proste. Przedstawiciele białoruskiej opozycji mówią, że wiele osób korzysta z połączeń lotniczych, by uciec z kraju, gdy grozi im niebezpieczeństwo. Te sankcje zamknęłyby im wówczas to okno. Zawieszenie połączeń lotniczych Belavii do UE może uderzyć w ludność cywilną i opozycję, a my powinniśmy stosować sankcje, które dotykałyby możliwie wyłącznie ludzi Łukaszenki.