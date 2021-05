Chodzi o czteroletniego boeinga 737 o rejestracji SP-RSM. To jedna z 27 maszyn należących do zarejestrowanej w Polsce linii lotniczej Buzz (dawniej Rynair Sun), należącej do holdingu Ryanair.

W ostatnich dniach maszyna obsługiwała połączenia między Litwą i Kijowem oraz kilkoma stolicami zachodniej Europy.

Przerwany lot z Aten do Wilna

W niedzielę o 10 rano czasu lokalnego wystartowała z Aten do stolicy Litwy. Gdy samolot znalazł się na wysokości Lidy na Białorusi, tuż przy granicy z Litwą, tamtejsza kontrola powietrzna nakazała pilotom zawrócić do Mińska z powodu alarmu bombowego.