Były redaktor naczelny opozycyjnego kanału Nexta prowadzonego w komunikatorze Telegram przez grupę białoruskich dziennikarzy i blogerów leciał samolotem linii lotniczych Ryanair z Aten do Wilna. Według Tadeusza Giczana, który obecnie kieruje Nextą, w Atenach razem z Protasiewiczem do samolotu wsiadła grupa agentów białoruskiego KGB. Gdy samolot znalazł się nad Białorusią, wszczęli na pokładzie bójkę z personelem pokładowym Ryanaira, twierdząc, że w maszynie jest bomba. Piloci zgodnie z procedurami nadali sygnał SOS i rozpoczęli awaryjne lądowanie.

Te informacje potwierdza litewski portal Delfi.lt. Przypomina też, że samolot zawrócił do Mińska, choć był już nieopodal granicy z Litwą, a bliżej było do Wilna. Jak podaje litewski minister spraw zagranicznych Gabrielus Landsbergis, wśród pasażerów samolotu było czterech Polaków.

W celu sprowadzenia samolotu na ziemię białoruskie władze wysłały w ramach eskorty wojskowy samolot Mig-29.

Fałszywy alarm bombowy

Z informacji opublikowanej przez kanał „Pula pierwszego", prowadzony przez osobę z bliskiego otoczenia administracji prezydenta Białorusi, wynika, że Aleksander Łukaszenka osobiście wyraził zgodę na awaryjne lądowanie samolotu w Mińsku.

W tym czasie białoruskie służby specjalne zabezpieczyły już terytorium lotniska, redakcja Onliner donosiła o ściągnięciu sprzętu wojskowego, saperów, straży pożarnej i karetek pogotowia. Alarm bombowy jednak się nie potwierdził.

Na pokładzie znajdował się Roman Protasiewicz.

Białoruscy funkcjonariusze zatrzymali blogera i działacza opozycyjnego, jednego z założycieli kanału Nexta, uznanego przez białoruskie władze za ekstremistyczny, podczas kontroli pasażerów.

Powód? Opozycyjna działalność - aktywne relacjonowanie i monitorowanie sytuacji w kraju po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. (sfałszowanych przez reżim) oraz śledztwa dziennikarskie na temat majątku Aleksandra Łukaszenki.

Protasiewicz, prowadzący obecnie kanał "Białoruś mózgu", jeszcze z Aten poinformował za jego pośrednictwem, że jest śledzony...

Za trzy paragrafy dożywocie, a nawet kara śmierci.

W ubiegłym roku mieszkający od kilku lat w Polsce Protasiewicz razem z redakcyjnym kolegą Stiepanem Putiłą został wpisany przez władze na listę białoruskich terrorystów - to był pierwszy taki przypadek w historii kraju.

Komitet śledczy wystosował międzynarodowy list gończy, zarzucając im naruszenie trzech paragrafów kodeksu karnego, czyli „organizację masowych zamieszek", „organizację działań grupowych, które rażąco naruszają porządek publiczny", oraz "popełnianie umyślnych działań mających na celu podżeganie do wrogości społecznej ze względu na przynależność zawodową".

Zgodnie z białoruskim prawem Protasiewiczowi grozi dożywocie, a nawet kara śmierci.

Reżim Łukaszenki naraził pasażerów samolotu, by schwytać opozycjonistę

Franak Wiaczorka, doradca przebywającej na emigracji przywódczyni opozycji Swiatłany Cichanouskiej ds. międzynarodowych, skomentował na Twitterze: „Reżim sprowadził na ziemię samolot, który leciał z Aten do Wilna, w celu aresztowania słynnego białoruskiego dziennikarza Romana Protasiewicza. Na Białorusi grozi mu kara śmierci. Białoruś ściągnęła samolot, naraziła pasażerów na niebezpieczeństwo, by unieszkodliwić przeciwnika".

Sama Cichanouska oświadczyła: "Reżim zagroził bezpieczeństwu pasażerów na pokładzie i całej załogi w celu rozprawienia się z człowiekiem, który był redaktorem największych białoruskich niezależnych kanałów komunikacyjnych (...). Zwróciliśmy się już do biura Ryanair i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, domagając się wszczęcia dochodzenia w sprawie incydentu i podjęcia środków, m.in. wykluczenia Białorusi z Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego".

Zatrzymanie Protasiewicza potępił premier Mateusz Morawiecki i poinformował, że zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej o poszerzenie agendy o punkt dotyczący "natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki". Działanie to

Białoruskie MSZ żądało od Polski ekstradycji

W listopadzie białoruskie ministerstwo spraw zagranicznych zaapelowało do Polski o jak najszybszą ekstradycję dwóch założycieli kanałów Nexta: Stiepana Putiły i Romana Protasiewicza.

Podczas spotkania z tymczasowym charge d'affaires Marcinem Wojciechowskim strona białoruska wyraziła wtedy zaniepokojenie „trwającą działalnością przestępczą białoruskich obywateli za pośrednictwem utworzonych przez nich ekstremistycznych kanałów Telegram Nexta i Nexta Live".

Białoruskie MSZ informowało wówczas: „Strona polska została wezwana do jak najszybszej ekstradycji S. Putiło i R. Protasiewicza do Republiki Białoruś, biorąc pod uwagę szczególne niebezpieczeństwo związane z ich działalnością przestępczą".

Polskie władze nie przystały na to żądanie.

Litwa wzywa NATO do natychmiastowej reakcji

- Żądam, by białoruski reżim natychmiast wypuścił zatrzymanego i pozwolił mu kontynuować podróż do Wilna - oświadczył prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. Zaapelował do NATO i unijnych sojuszników o natychmiastową reakcję w tej sprawie.

Opozycyjny dziennikarz i aktywista

Roman Protasiewicz ma 26 lat, jest dziennikarzem.

Pracował m.in. w redakcji Euroradia, wcześniej był stypendystą Fundacji im. Vaclava Havla. Opuścił kolektyw Nexta we wrześniu ubiegłego roku. Powodem jego odejścia z redakcji był konflikt ze Stiepanem Putiłą dotyczący "narracji" kanału. Protasiewiczowi zależało, by Nextę rozwijać dziennikarsko, z kolei Putiło nie był skłonny zrezygnować z aktywistycznej formy działalności kanału, przez który koordynowano antyrządowe protesty.