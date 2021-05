W ubiegłym tygodniu na Białorusi rozpoczął się proces, który budzi wiele emocji nawet wśród obrońców praw człowieka przywykłych już do sfabrykowanych na potrzeby reżimu spraw karnych. Tym razem na ławach oskarżonych zasiadają bowiem jedni z najmłodszych białoruskich więźniów politycznych, a konkretnie dziesięcioro studentów najlepszych państwowych uczelni.

Za rzekome „poważne naruszenia porządku przeprowadzane w zmowie przez grupę osób”, do których miało dochodzić w porozumieniu z liderką białoruskiej opozycji i nieoficjalną zwyciężczynią wyborów prezydenckich Swiatłaną Cichanouską, młodym Białorusinom grozi kara do trzech lat więzienia.

Z uczelni za kratki

W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki próbuje zastraszyć tych, którzy od samego początku ubiegłorocznych protestów odważnie przeciwko niemu wystąpili – studentów.

Władze rozsierdziły studenckie marsze, strajki na uczelniach, petycje, listy otwarte do władz uczelni, filmy z wolnościowymi hasłami, ulotki, śpiewanie na ulicach i uczelniach „Murów”, a także innych pieśni o wolności. Z uczelni zaczęto masowo usuwać „politycznych” studentów i wspierających ich wykładowców. Jak podaje Związek Białoruskich Studentów, od września 2020 r. z list studentów skreślono co najmniej 153 osoby. Od września służby zatrzymały co najmniej 466 studentów, spośród których większość odbyła karę aresztu. 42 osoby oskarżono w różnych sprawach karnych.

W „sprawie studentów„ prokuratura oskarża rzekomych „koordynatorów protestów”. Zarzuca im, że na skutek ich działań protestujący „blokowali korytarze i schody, uniemożliwiali studentom i wykładowcom swobodne przejście, hałasowali, namawiali do udziału w protestach, relacjonowali wydarzenia w nieobiektywny, wygodny dla swojej narracji sposób” itd.

Według prokuratury w naradach koordynatorów protestów studenckich miała brać udział Swiatłana Cichanouska, również dążąca do „wypracowania negatywnych form zachowania u ludzi młodych”.

Oskarżeni to studenci m.in. Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu, Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego.

Kogo wolno bić

Anastazję Bulybienko, Katarzynę Budko, Wiktorię Grankowską, Janę Orobejko, Jegora Kanieckiego, Ksenię Syromołow, Mariję Kalenik, Tatianę Jelekczyk, Gleba Ficnera i Ilję Trachtenberga funkcjonariusze KGB zatrzymali 12 listopada. Twarze niektórych zatrzymanych pomazano czerwoną farbą. Funkcjonariusze dali w ten sposób do zrozumienia swoim kolegom, że oznaczone osoby można mocniej bić i torturować.

W „sprawie studentów” oskarżona została także wykładowczyni Olga Filatczenkowa, która poparła strajkujących studentów, i absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Alana Gebremariam.

Ponadto w dniu zatrzymania studentów i wykładowców w domach i mieszkaniach opozycjonistów przeprowadzono setki rewizji. W „czarny czwartek”, bo tak dzisiaj Białorusini mówią o tym dniu, z kraju wyjechało co najmniej kilkadziesiąt osób, którym również groziło prześladowanie karne.

„Bezzasadne” żądania UE

W ubiegłą sobotę odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie studentów. Pod sądem zgromadziło się ponad sto osób, by ich wesprzeć. Niezależna redakcja Tut.by relacjonowała wtedy, że OMON potraktował zgromadzenie przed sądem jako nielegalne. By usunąć ludzi sprzed budynku, funkcjonariusze pokazowo aresztowali czternaście osób.

Na salę sądową nie wpuszczono dyplomatów z państw UE, chcących obserwować rozprawę. Przedstawiciele UE opublikowali tego dnia na Facebooku oświadczenie: „Przejrzystość sądów na Białorusi jest gwarantowana przez prawo dające wszystkim zatrzymanym dostęp do niezależnego i sprawiedliwego procesu. Wzywamy Białoruś do wypełnienia jej międzynarodowych zobowiązań i postanowień w ramach ONZ i OBE oraz do zapewnienia poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, w tym zgodnie z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych”.



MSZ Białorusi uznało żądania dyplomatów oraz ich obecność w sądzie za „bezzasadne”.

Zwolennicy Nawalnego też są karani

Do podobnej co na Białorusi sytuacji doszło w tym roku w Moskwie. Prokuratura oskarżyła czworo redaktorów studenckiego czasopisma Doxa, studentów najlepszych rosyjskich uczelni, o „wciągnięcie niepełnoletnich w protesty”. Postępowanie w tej sprawie wszczęto w styczniu. To pokłosie masowych akcji protestu przeciwko uwięzieniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, które odbyły się w ponad 100 miastach Rosji.

14 kwietnia policja przeprowadziła rewizje w mieszkaniach oskarżonych studentów i ich rodziców, zarekwirowała sprzęt elektroniczny oraz część książek. Armen Aramjan, Ałła Gutnikowa, Władimir Mietielkin i Natalia Tyszkiewicz – na mocy decyzji moskiewskiego sądu – przebywają obecnie w niepełnym areszcie domowym. Oficjalnie mogą wyjść z domu na minutę, między 23:59 a północą. Z tego powodu w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności okres przebywania w areszcie domowym nie zostanie odliczony od ewentualnego wyroku.



Prawnik Paweł Czikow z międzynarodowej organizacji Agora, zajmującej się ochroną praw człowieka, twierdzi, że dziennikarze Doxy są represjonowani za nagranie z 23 stycznia. W przeddzień zapowiedzianych masowych protestów administracja uniwersytetów i szkół zastraszała uczniów i studentów, grożąc im wydaleniem za udział w protestach. Studenci wyjaśnili w swoim filmie, dlaczego te groźby są nielegalne.