Reżim Łukaszenki kontynuuje represje wobec swoich przeciwników. Tysiące osób na Białorusi już odbyło karę aresztu, straciło pracę lub miejsce na uczelni, a nawet zmuszonych było do emigracji. Jak informuje niezależna organizacja Wiasna, zajmująca się ochroną praw człowieka, w białoruskich więzieniach przebywa obecnie 370 więźniów politycznych. Uwięzione pozostają także osoby oskarżone o jedno z najcięższych przestępstw z białoruskiego kodeksu karnego: organizację aktów terrorystycznych. Jako pierwsi na listę potencjalnych terrorystów wciągnięci zostali anarchiści.

KGB łapie anarchistów

Białoruskie służby zatrzymały Igora Oliniewicza, Dmitrija Rezanowicza, Siergieja Romanowa i Dmitrija Dubowskiego w nocy z 28 na 29 października ubiegłego roku nieopodal wsi Zabozje. 37-letni Oliniewicz, znany anarchista i były więzień polityczny, zmierzał ze swoimi towarzyszami w kierunku granicy białorusko-ukraińskiej.

Z protokołu zatrzymania opublikowanego przez komitet straży granicznej wynika, że mężczyźni mieli przy sobie dwie sztuki broni palnej z nabojami, granat ręczny, pistolet traumatyczny, broń białą i gaz pieprzowy. Prócz tego każdy z nich miał ekwipunek niezbędny do przeżycia przez dłuższy czas w lesie: jedzenie, mundury przypominające wojskowe, namioty, toporki, łopatę saperską, lornetki, GPS, krótkofalówki, a także: laptopy, tablety, kamery i noktowizory.

Tej samej nocy mężczyźni zostali przewiezieni do więzienia KGB w Mińsku.

Koktajle Mołotowa przeciwko reżimowi

Administratorzy kanału w komunikatorze Telegram „Żołtyje sliwy” [„Żółte przecieki”], powołując się na informatorów w służbach, przekazali, że anarchiści podejrzani są o podpalenia samochodów pracowników prokuratury oraz Komitetu Państwowego Ekspertyzy Sądowej w Soligorsku, a także kilku budynków administracji państwowej. Mieli do tego użyć m.in. koktajli Mołotowa.

Wersję śledczych można było uznać za prawdopodobną jeszcze przed opublikowaniem nagrań z zeznaniami anarchistów przez KGB. Krótko przed ich zatrzymaniem w jednej z sieci społecznościowych znalazło się ich wspólne zdjęcie, do którego pozują w lesie – uśmiechnięci, przebrani w mundury i z bronią w rękach.

Z kolei podczas przesłuchań zarówno Oliniewicz, jak i Dubowski przyznali, że przez mniej więcej trzy tygodnie mieszkali w lasach na terenie Białorusi, z których „robili wypady” przeciwko białoruskiej władzy. Na podpalanych budynkach milicji, prokuratury, sądów, państwowych zakładów zwalniających za strajk pracowników zostawiali napisy, np. „Wozmiezdie”, czyli „Odwet” albo „Będziesz następny”.

O podpaleniach na bieżąco, jeszcze przed ujęciem anarchistów, informowały białoruskie władze. 28 października MSW przekazało, że w Mozyrze doszło do „złośliwego aktu chuligaństwa”. Grupa nieznanych wtedy sprawców podpaliła siedzibę drogówki, rozbijając okna koktajlami Mołotowa. Pożar zniszczył jedno z pomieszczeń. Tego samego dnia KGB zdecydowało o przekwalifikowaniu czynu z „aktu chuligaństwa” na „akt terrorystyczny”.

Zgodnie z białoruskimi przepisami, a konkretnie paragrafem 295 kodeksu karnego o nielegalnym handlu bronią oraz paragrafem 289 kodeksu karnego, za „dokonanie aktu terrorystycznego przez zorganizowaną grupę osób grozi kara od 10 do 25 lat więzienia, dożywocie lub kara śmierci”.

Anarchista: Tyle zła się wydarzyło

– Chciałem wziąć symbolicznie udział w wyrażanym przez społeczeństwo sprzeciwie wobec obecnej władzy, mieć wkład w walkę poprzez podpalenia obiektów służących władzy: milicji, prokuraturze, sądom – mówił Dubowski podczas przesłuchania w siedzibie KGB na nagraniu opublikowanym w „Żołtych sliwach”.

Oliniewicz zaznaczył, że wziął udział „w białoruskiej rewolucji po tym, jak zobaczył oburzenie ludzi oraz bezprecedensową przemoc, jaką stosowali wobec bezbronnych ludzi siłowicy [funkcjonariusze służb]”. Anarchista wrócił specjalnie w tym celu do ojczyzny z Polski, gdzie mieszkał przez pięć lat. Najpierw jednak na Ukrainie zaopatrzył się w broń „do samoobrony”, jak podkreślał.

Obydwaj przesłuchiwani mężczyźni mówili, że w żadnej z ich akcji nie zginął ani nie ucierpiał człowiek.

– Oglądając zdjęcia aresztowanych na Białorusi, nie wiedziałem, co powiedzieć. Ileż zła się wylało, ilu ludzi go doświadczyło, ile oczekiwań w ich oczach i ile pięknych gestów, mimo tego bólu. Wszystko to sprawiło, że zajrzałem w głąb swojej duszy. Przychodzi taki czas, kiedy zaangażować musi się każdy na miarę swoich sił, możliwości, ducha. Ja mam tego wszystkiego dużo – tłumaczył swoje przyszłe działania Oliniewicz w filmie opublikowanym we wrześniu na YouTubie. Podkreślał przy tym, że z władzą, która działa bezprawnie i przemocowo, nie można „wchodzić w dialog”. Jego zdaniem „trzeba z nią rozmawiać dokładnie takim samym jak ona językiem”.

Adwokat Wiktor Mackiewicz reprezentujący Oliniewicza podpisał zobowiązanie do zachowania tajemnicy śledztwa. Podkreśla jedynie, że „Igor jest przekonany, iż wszystko zrobił właściwie. Nie zaprzecza zarzucanym mu czynom. Mówi: „To, co mogłem zrobić dla Białorusi i co potrafię zrobić, to zrobiłem”.

W przeszłości Igor Oliniewicz był karany na Białorusi. W 2011 r. białoruski sąd skazał go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie za obrzucenie koktajlami Mołotowa terenu ambasady Rosji w dniu urodzin Łukaszenki, protest przed Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Białorusi przeciwko rosyjsko-białoruskim manewrom oraz napaść na areszt Okrestino w Mińsku (w której nie brał udziału). Wszystkie te czyny były traktowane jako chuligaństwo. Oliniewicz odsiedział połowę wyroku. Wyszedł przed czasem w ramach amnestii, której Łukaszenka udzielił wszystkim więźniom politycznym. Także tym, którzy o nią – jak Oliniewicz – nie prosili.

Białoruscy partyzanci

Anarchista Nikołaj Diedok, który dziesięć lat temu był oskarżony w tej samej sprawie co Oliniewicz, tłumaczy zachowanie grupy na łamach portalu Mediazona.

– Moim zdaniem po prostu postanowili pójść na całość [...]. Złożyli siebie w ofierze, ponieważ najwyraźniej chcą otwarcie zadeklarować się jako partyzanci podczas rozprawy i wyrazić tym samym swoje stanowisko polityczne – wyjaśnia.

– To anarchiści, którzy wybierają walkę zbrojną jako główny sposób walki z represyjnymi strukturami. To nie ludzie, którzy celowo z bronią zbliżaliby się do granicy, mając nadzieję, że uda im się przez nią przejść z takim sprzętem. Wiedzieli, na co się decydują – dodaje Diedok.

Działania syna wyjaśnia też Walentyna Oliniewicz. – Igor zawsze podkreślał, że nie wolno krzywdzić ludzi. W czasie zaostrzonych represji i terroru nie mógł widocznie powstrzymać się od działań i wzorem partyzantów chciał mieć swój wkład w białoruską rewolucję – mówi.