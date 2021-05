Londyński dziennik, powołując się na źródła w brytyjskim rządzie, informuje, że prowadzone są testy dwóch rozwiązań, które mają zagwarantować, że w populacji utrzymana zostanie odporność na koronawirusa i jego nowe warianty.

Pierwszą opcją jest zamówienie szczepionek „zaktualizowanych” przez naukowców, by lepiej radziły sobie z nowymi wariantami SARS-CoV-2.

W marcu uczniowie wrócili do szkół Fot. Jon Super/PA/AP

Drugą – podanie trzeciej dawki jednej z obecnie używanych w Wielkiej Brytanii szczepionek (Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna), o których wiadomo, że skutecznie zwalczają brytyjski wariant wirusa (w Wielkiej Brytanii nazywa się go wariantem Kent, od hrabstwa, w którym pierwszy raz ten nowy szczep zidentyfikowano), ale dają nieco słabszą ochronę np. wobec odmiany odkrytej w RPA.

„Wczesne wyniki badań wywołały w rządzie nadzieję, że te dwa rozwiązania pozwolą znieść wszelkie zagrożenie ze strony nowych i istniejących wariantów wirusa” - donosi „The Times”.

– Sądzimy, że do Bożego Narodzenia odporność w populacji będzie tak wysoka, że COVID-19 stanie się chorobą jak każda inna w obiegu – powiedział dziennikowi informator.

Rządowi eksperci są przekonani, że trzecią dawkę wystarczy podać osobom w wieku powyżej 50 lat oraz tym, które z powodu chorób przewlekłych są szczególnie narażone na ciężki i śmiertelny przebieg COVID-19. Wiąże się to z dodatkową korzyścią: szczepienia można połączyć z corocznym szczepieniem na grypę, trzecią dawkę podając w drugie ramię.

Rząd wisi na strzykawce

Rząd Borisa Johnsona na przełomie poprzedniego i obecnego roku po raz kolejny stracił panowanie nad epidemią – po spóźnionych decyzjach w styczniu notowano po ponad 60 tys. nowych przypadków dziennie, a tylko od początku 2021 r. z powodu koronawirusa zmarło ponad 50 tys. osób (łączna liczba ofiar pandemii w Zjednoczonym Królestwie to 130 tys.).

Wprowadzenie długiego, trwającego trzy miesiące zamknięcia i postępy programu szczepień pozwoliły jednak Downing Street opanować sytuację i odzyskać inicjatywę. W lutym ogłoszono plan stopniowego – a co ważniejsze: nieodwracalnego – przywracania normalnego funkcjonowania społeczeństwa, z którego rząd dotąd wywiązuje się bez zarzutu.

Trzeci etap otwierania

W marcu przywrócono normalne funkcjonowanie edukacji, a na przełomie marca i kwietnia zniesiono obowiązek pozostawania w domach.

REKLAMA

W połowie kwietnia otwarte zostały sklepy i punkty usługowe inne niż podstawowe, a puby i restauracje mogą obsługiwać gości przy stolikach na zewnątrz. Od niespełna miesiąca mieszkańcy Anglii (w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej obowiązują inne zasady) mogą spotykać się w sześć osób. Członkowie tego samego gospodarstwa domowego mogą wyjechać na wakacje w kraju.

Na połowę maja zaplanowany jest kolejny etap otwierania, co rząd ma potwierdzić w przyszłym tygodniu.

Jeśli tak się stanie, klienci będą mogli wejść do restauracji i pubów (nadal obowiązywać będzie obsługa tylko przy stolikach), a goście do domów (nadal obowiązywać będzie ograniczenie do sześciu osób lub dwóch gospodarstw domowych). Po raz pierwszy od ubiegłego roku otwarte zostaną kina, teatry i inne obiekty rozrywkowe, choć z ograniczeniami wynikającymi ze stosowania się do reguł dystansu społecznego.

Od połowy kwietnia restauracje mogą obsługiwać gości przy stolikach na zewnątrz. Londyn, restauracją w pobliżu Tower Bridge , 03.05.2021 r. Fot. Victoria Jones / AP

Wiadomo, że od połowy maja na wakacje w kraju wyjechać będzie mogło sześć osób lub osoby należące do dwóch gospodarstw domowych, natomiast rząd nadal rozważa, czy pozwolić na wyjazdy zagraniczne i pod jakimi warunkami – obecnie za wyjazd zagraniczny bez ważnego powodu grozi kara do 5 tys. funtów, a po powrocie trzeba poddać się kwarantannie w domu lub wskazanym przez rząd hotelu (to drugie w przypadku powrotu z krajów z czerwonej listy).

SAGE uspokaja

Czwarty krok znoszenia restrykcji planowany jest na drugą połowę czerwca – wtedy zniesione mają zostać właściwie wszystkie ograniczenia, co oznacza m.in. przywrócenie normalnego funkcjonowania kin i teatrów, otwarcie klubów nocnych oraz możliwość organizacji wydarzeń masowych.

REKLAMA

Wyniki modelowania prowadzone przez specjalny zespół doradców rządu ds. kryzysowych SAGE, do których dotarł „Times”, mają uspokajać, że choć latem liczba zachorowań wzrośnie, to szczepienia nie tylko pozwolą uniknąć niebezpiecznego dla wydolności służby zdrowia wzrostu liczby hospitalizacji, ale przede wszystkim właściwie wyeliminują przypadki śmierci z powodu COVID-19.

Obecnie w Wielkiej Brytanii pandemia jest w odwrocie – mimo znoszenia obostrzeń spada liczba nowych, potwierdzonych przypadków (obecnie wynosi ok. 2 tys. dziennie), ofiar śmiertelnych (w szczycie drugiej fali siedmiodniowa średnia zbliżała się do 1,3 tys. osób dziennie, obecnie to kilkanaście). W szpitalach leży już tylko niespełna tysiąc pacjentów.

Program szczepień natomiast idzie dobrze – pierwszą dawkę szczepionki dostało blisko 35 mln osób, a obie dawki ponad 1,5 mln. Szczepienie dwoma dawkami zaproponowano właściwie wszystkim osobom z czterech pierwszych grup priorytetowych (obejmują mieszkańców i pracowników domów opieki, osoby w wieku 70+, personel służby zdrowia i opieki społecznej, osoby krytycznie zagrożone z przyczyn klinicznych), a pierwszą dawkę zaproponowano wszystkim z dziewięciu grup priorytetowych, czyli wszystkim powyżej 50. roku życia oraz wszystkim dorosłym, którzy są narażeni na ciężki i śmiertelny przebieg choroby z powodu chorób przewlekłych.

Obecnie szczepione są osoby po 40. roku życia, w połowie maja mają się zacząć szczepienia starszych trzydziestolatków. Rząd zapowiada, że do końca lipca pierwszą dawkę dostaną wszyscy dorośli.

Świat w 5 minut - szybki przegląd wydarzeń ze świata co tydzień w Twojej skrzynce e-mail. Zaprasza Stanisław Skarżyński. Zapisz się.