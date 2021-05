Na Białorusi trwa akcja zaprowadzania porządku przez Aleksandra Łukaszenkę. Z tego powodu wzrasta liczba więźniów politycznych, która w tym tygodniu według centrum ochrony praw człowieka Wiasna przekroczyła już 360 osób, a także osób represjonowanych w inny sposób.

We wtorek na oficjalnej stronie administracji prezydenta pojawiła się informacja, że Aleksander Łukaszenka pozbawił tytułów i stopni ponad 80 byłych pracowników struktur siłowych (siłowicy). Przeciwko części z nich prokuratura wszczęła także postępowanie karne, zarzucając im m.in. „organizację aktów terrorystycznych”. Oznacza to, że zdaniem białoruskich władz siłowicy odmawiający stosowania przemocy wobec pokojowo protestujących obywateli lub przechodzący na ich stronę „podburzali społeczeństwo do protestów”.