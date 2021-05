Maryja Kalesnikawa, jedna z przywódczyń białoruskiej opozycji, została porwana 7 września w centrum Mińska. Zamaskowani funkcjonariusze wciągnęli ją do nieoznakowanego samochodu, po czym przewieźli do siedziby wydziału do walki ze zorganizowaną przestępczością. Następnie zaś do siedziby KGB. Tam próbowano ją zmusić do wyrażenia zgody na wyjazd za granicę.

Odmówiła.

Postanowiono deportować ją siłą. W nocy Kalesnikawa znalazła się nieopodal granicy białorusko-ukraińskiej. Rozumiejąc, co służby próbują zrobić wbrew jej woli, podarła paszport i wyrzuciła go przez okno.

Wiezieni tym samym samochodem członkowie opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, Anton Radniankau i Iwan Kraucou, znaleźli się na terytorium Ukrainy. Kalesnikawa – w mińskim areszcie.

Rozmowa z Tatianą Chomicz, siostrą Maryi Kalesnikawej

Wiktoria Bieliaszyn: Pani siostra, Maryja Kalesnikawa, od niemal ośmiu miesięcy przebywa w areszcie. Jako jedyna z przedstawicieli białoruskiej opozycji nie zdecydowała się opuścić kraju, świadomie wybierając między więzieniem w ojczyźnie a wolnością za granicą. Czy dzisiaj nie żałuje tej decyzji?

Tatiana Chomicz: Masza jest bardzo silna, ma naturę dobrego, sprawiedliwego wojownika. W imię swoich wartości jest w stanie wiele poświęcić.

Mimo że służba więzienna Wołodarki, aresztu, w którym przebywa, a także władze starają się wywierać na nią presję, np. nie przekazując jej korespondencji i nie wysyłając listów, które ona pisze do nas, pozbawiając prawa do wykonywania zawodu jej adwokatów czy odmawiając mnie i naszemu tacie prawa do widzeń, Maryja nie upada na duchu. Zachowuje spokój, patrzy na świat i sytuację, w której się znalazła, optymistycznie. Dochodzi do tego, że w rzadkich listach, które od niej dostajemy, to ona nas pociesza, że wszystko będzie dobrze.

Adwokaci, którzy decydują się bronić Maryi, wiele ryzykują.

– Czworo zostało pozbawionych licencji, czyli prawa do wykonywania zawodu. Jeden z nich, Maksim Znak, członek sztabu Wiktara Babaryki [uwięziony przez Aleksandra Łukaszenkę na kilka miesięcy przed głosowaniem jego rywal w ostatnich wyborach prezydenckich], który reprezentował Maszę, również znalazł się w więzieniu. Prokuratura zarzuca mu dokładnie to samo co jej, czyli „nawoływanie do działań na rzecz zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”, „spisek lub inne czyny popełnione w celu przejęcia lub utrzymania władzy państwowej w sposób niezgodny z konstytucją” oraz „utworzenie grupy ekstremistycznej”.

Z kolei Ilja Saliej został wypuszczony za kaucją po blisko siedmiu miesiącach w izolacji, bo przed Wołodarką przebywał w areszcie domowym.

Czy rok temu, kiedy Maryja Kalesnikawa zdecydowała się dołączyć do sztabu Wiktara Babaryki, podejrzewała pani, że może to mieć takie konsekwencje?

– Dużo o tym rozmawialiśmy. Masza, ja, tata. Wiemy bardzo dobrze, jakim krajem jest Białoruś, jakie zagrożenie wiąże się z popieraniem opozycji. Wiedzieliśmy więc, co może się wydarzyć. Kiedy Masza oświadczyła, że dołączy do drużyny Babaryki, nie staraliśmy się jej przekonać, by tego nie robiła. Nie miałoby to zresztą sensu. Masza jest wierna swoim przekonaniom, ideom. Idąc w jej ślady, też dołączyłam do tzw. inicjatywnej grupy Wiktara Babaryki. Angażowałam się w kampanię, pomagałam, jak mogłam.

Wiele osób może dziwić wybór Maryi, przecież mogłaby spokojnie żyć w Niemczech...

– Masza przez wiele lat mieszkała i tu, i tam. W ostatnich latach bardzo często organizowała niemiecko-białoruskie wydarzenia kulturalne, przyjeżdżała z niemieckimi muzykami na Białoruś, jednoczyła białoruskich artystów mieszkających w Niemczech. Wszystko to w ramach zarządzania niezależną przestrzenią artystyczną w Mińsku, która istniała pod nazwą OK16. W styczniu władze doprowadziły do jej zamknięcia.

Dla Maszy ważna była możliwość wykorzystywania na Białorusi swojego doświadczenia i umiejętności nabytych w Niemczech, gdzie była nie tylko flecistką, ale też menedżerką kultury. Tak poznała zresztą Wiktara Babarykę. Jako prezes Biełgazprombanku inwestował w kulturę, w sztukę nowoczesną, sprowadzał utracone w czasie wojny dzieła białoruskich artystów. Współpraca układała im się tak dobrze, że kiedy Wiktar zaproponował, by dołączyła do jego sztabu, od razu się zgodziła.

Zamaskowani funkcjonariusze służb specjalnych porwali Maryję 7 września w centrum Mińska. Jak się później okazało, próbowali siłą deportować ją na Ukrainę, jednak ona podarła swój paszport, by im to uniemożliwić. Co pani czuła, kiedy się o tym dowiedziała?

– To była dla mnie bardzo trudna sytuacja. Zresztą cały ten czas był dla nas wszystkich niezwykle stresujący. Już wtedy władze represjonowały opozycję; niektórzy, jak choćby jej przywódczyni [i nieoficjalna zwyciężczyni wyborów prezydenckich 9 sierpnia 2020 r.] Swiatłana Cichanouska, byli zmuszeni do opuszczenia kraju wcześniej. Można powiedzieć, że w sierpniu i we wrześniu cały czas żyłam w poczuciu, że niedługo coś takiego stanie się i z Maszą...

Wiadomość o tym, że podarła paszport, nie zaskoczyła mnie. Znam ją dobrze. Przez cały czas powtarzała mi zresztą, że nie opuści Białorusi. Bez względu na wszystko. Mówiła, że nie jest w stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której ona jest bezpieczna w Niemczech, a jej przyjaciele, m.in. Wiktar Babaryko i jego syn, Eduard – w więzieniu.

A dzisiaj? Czy jako siostra nie żałuje pani, że tym samym Maryja zdecydowała się na więzienie, choć mogłaby działać np. tak jak Cichanouska, z zagranicy?

– Trudne pytanie. Bo ja rozumiem wybór Maryi, wiem, dlaczego tak postąpiła. Minęło już jednak osiem miesięcy; warunki, w których przebywa, są bardzo trudne... Proszę sobie wyobrazić, że wziąć prysznic więźniowie mogą tylko raz w tygodniu, raz dziennie zaś wyjść na spacer, który jest spacerem po pomieszczeniu o wysokich ścianach, tylko że bez dachu, pod gołym niebem. W celach więźniowie palą, jedzenie jest ciężkostrawne, nacisk psychiczny – ogromny. Widzę też, jak cierpi nasz tata. Komitet śledczy odmówił mu już kilkanaście razy prawa do widzenia z Maszą, nie podając przyczyny.

Dlatego tak, oczywiście, chciałabym, żeby była na wolności, ale jednocześnie jestem całkowicie po jej stronie i wspieram ją w każdej decyzji.

Co może się wydarzyć w najbliższym czasie? Komitet Śledczy postawił zarzuty, Maryi grozi 12 lat pozbawienia wolności [wcześniej była mowa o 5, ale po oskarżeniu o stworzenie ekstremistycznej grupy wysokość możliwej kary wzrosła], jednak proces jeszcze się nie rozpoczął.

– 8 maja sąd podejmie decyzję, czy Masza nadal będzie w Wołodarce, czy może zostanie przeniesiona do aresztu domowego. Wniosek o taką zmianę obrona składała już jednak kilkakrotnie i za każdym razem był odrzucany. Trwają też przygotowania do procesu. Maryja, w miarę możliwości, konsultuje się z adwokatem, ma ich zresztą na wszelki wypadek kilku, by uniknąć problemów i nie zostać pozbawiona całkowicie prawa do obrony.