W połowie kwietnia rosyjska FSB i białoruskie KGB poinformowały, że udaremniły zamach na Aleksandra Łukaszenkę i jego synów. Mieli go 9 maja przeprowadzić białoruski politolog Aleksandr Fiedut i adwokat Jurij Zenkowicz. Oskarżono ich również o próbę doprowadzenia do przewrotu na Białorusi we współpracy z "ukraińskimi i lokalnymi nacjonalistami" i przy wsparciu USA.

Obu mężczyzn zatrzymali wbrew obowiązującym przepisom białoruscy śledczy w stolicy Rosji 11 kwietnia. Dwa dni później białoruskie KGB poinformowało, że "zamachowcy" znajdują się w areszcie w Mińsku.

Aleksandr Fiedut po roku pracy jako sekretarz prasowy Łukaszenki przeszedł w połowie lat 90. XX w. do opozycji. Adwokat Jurij Zenkowicz to były lider opozycyjnej partii Białoruski Front Ludowy, która poparła w sierpniu 2020 r. protesty i opozycję na Białorusi. Od 2007 r. mieszka w USA, w momencie zatrzymania był w podróży służbowej.

Wśród zatrzymanych jest także Grigorij Kostusiew, obecny lider Białoruskiego Frontu Narodowego. Oskarżono go o współpracę z Fiedutem i Zenkowiczem.

Putin współczuje Łukaszence

Współpracę rosyjskich i białoruskich służb potwierdził sam Aleksander Łukaszenka, który przyznał, że zwrócił się do Putina z prośbą o pomoc i zezwolenie na realizację bezprawnej operacji.

- Poprosiłem [o pomoc] osobiście prezydenta Rosji, a szef KFB Białorusi Iwan Tiertiel poprosił swojego kolegę, szefa FSB Aleksandra Bortnikowa. Tak mogliśmy ich tam zatrzymać - opowiadał Łukaszenka.

Podczas środowego orędzia prezydent Putin przekonywał, że białoruska opozycja naprawdę przygotowywała się do zamachu na Łukaszenkę. Potępił przy okazji brak reakcji Zachodu na te „niepokojące, alarmujące wieści".

- Można dowolnie oceniać politykę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Ale plany organizowania zamachów stanu, zabójstw politycznych, w tym wysokich rangą urzędników - cóż, to za dużo, wszystkie granice zostały już przekroczone - komentował Putin.

Przypadek Ostapowicza

To nie pierwszy przypadek, gdy rosyjskie służby zatrzymują i przekazują białoruskich opozycjonistów funkcjonariuszom KGB. Jako jeden z pierwszych powiedział o tym Andriej Ostapowicz, były białoruski śledczy, który, by wyrazić swoją niezgodę na przemoc wobec pokojowo protestujących, zwolnił się z pracy.

Ostapowicz, by przeczekać najgorsze i uniknąć aresztowania, wyjechał wtedy do Moskwy. W Rosji nie udało mu się jednak zatrzymać na dłużej. Policja i funkcjonariusze FSB namierzyli go w jednym z pskowskich hoteli, bezpodstawnie aresztowali, a później wywieźli na granicę białorusko-rosyjską.

- Wywieźli mnie na granicę, wysadzili. Oddali rzeczy. Powiedzieli nawet, gdzie mniej więcej jestem, jaki to rejon. Uprzedzili, że nie jestem w Rosji przez najbliższe pięć lat mile widziany. Chwilę później zobaczyłem nadjeżdżający nieoznakowany busik. Uciekłem. Nie mogli przekazać mnie bezpośrednio służbom, bo media natychmiast dowiedziałyby się, że Rosja jawnie współpracuje z Łukaszenką - mówił Ostapowicz w wywiadzie dla "Magazynu Wyborczej".

Groźba ekstradycji uczestników protestów

Andriej Ostapowicz miał szczęście. Nie tylko nie trafił na dłużej do rosyjskiego aresztu, ale też udało mu się uciec przed białoruskimi służbami i uniknąć konsekwencji. Mniej szczęścia miało wielu innych Białorusinów, którzy z powodu swojej aktywności obywatelskiej przeciwko reżimowi Łukaszenki są w Rosji aresztowani, karani lub z niej deportowani.

Obecnie Prokuratura Generalna Białorusi żąda od Rosji ekstradycji sześciu obywateli Białorusi oskarżonych w sprawach politycznych. Na żądanie białoruskich władz zatrzymali ich rosyjscy funkcjonariusze, a sąd umieścił w aresztach śledczych.

Wśród uwięzionych za udział w protestach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi jest m.in. białoruski kickbokser Jewgienij Szabaljuk z Brześcia. Mężczyzna brał udział w protestach 9 sierpnia, w dniu ogłoszenia prognozowanych wyników prezydenckich na Białorusi. Kilka dni później został zatrzymany przez milicję w Brześciu, przewieziony do komendy i skatowany. Po uwolnieniu wyjechał do Moskwy. W lutym na żądanie białoruskiej prokuratury zatrzymała go rosyjska policja.

W areszcie w Moskwie znalazł się też m.in. mieszkający od prawie dwóch lat w Rosji obywatel Białorusi Nikołaj Dawidczyk, który od czasu przeprowadzki do Moskwy nie wyjeżdżał z kraju. Prokuratura Generalna Białorusi oskarżyła go o prowadzenie opozycyjnego czatu w komunikatorze Telegram. Zdaniem białoruskich władz, publikując informacje z niezależnych i opozycyjnych źródeł, Dawidczyk namawiał do udziału w akcjach.

Łukaszenka i Putin to jedno

W Sankt Petersburgu, gdzie od sierpnia mniejszość białoruska organizuje przed ambasadą Białorusi protesty, aresztowano prawie trzydzieści osób. W dużej mierze z inicjatywy rosyjskich władz oskarżających Białorusinów o organizację nielegalnych zgromadzeń.

- Funkcjonariusze wyjaśniali mi podczas zatrzymania, że jesteśmy dla nich solą w oku. Teraz w Rosji sytuacja też jest napięta z powodu planowanych na jesień wyborów. Wystarczy im Nawalny - tłumaczy białoruski aktywista Artur Gruntow, uczestnik akcji w Petersburgu.

- Powiedzieli mi też, że Rosja i Białoruś się jednoczą, że będzie integracja. Dlatego do Łukaszenki w miarę lojalnie się odnoszą. Tak więc, jakkolwiek by to brzmiało, mówić coś złego o Łukaszence to tak, jakby powiedzieć coś złego o Putinie.

Pakuj rzeczy i wracaj na Białoruś

Część Białorusinów ucieka z Rosji.

Lana Sawanowicz, Białorusinka, która przez rok mieszkała z rodziną w Moskwie, wyjechała do Polski. Latem dziewczyna brała udział w akcjach organizowanych przed budynkiem ambasady Białorusi. Z tego powodu władze odmówiły jej wydania zezwolenia na pobyt w Rosji, tłumacząc, że to decyzja FSB. Adwokat Sawanowicz ustalił, że służby bezpieczeństwa powołały się na paragraf o "zagrożeniu bezpieczeństwa konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej".

Rusłan Hazin o tym, że jest niemile widziany w Rosji, dowiedział się od pracodawcy, który bez słowa anulował mu przepustkę do biurowca Łachta-Centr w Petersburgu. Jak informuje Mediazona, podczas dwugodzinnego nieformalnego przesłuchania przez służby bezpieczeństwa mężczyzna był pytany głównie o "białoruską rewolucję" i udział w protestach przed ambasadą. W trakcie rozmowy usłyszał: "Pakuj rzeczy i wracaj na Białoruś. W Rosji więcej pracy nie znajdziesz. Na Białorusi organizuj sobie rewolucję". Obecnie Hazin jest w Warszawie.