– Ludzie śpią na podłodze. Nie ma materaców, żadnej pościeli czy poduszek. W celi jest tak wiele osób, że oddychają wielokrotnie przetworzonym powietrzem o minimalnej zawartości tlenu – tak przywódca Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Mikałaj Kazłou opisał swój niedawny 16-dniowy pobyt w izolatorze (miejsce tymczasowego aresztu).

Niemal natychmiast po aresztowaniu polityk został umieszczony w karcerze.

Chociaż cela była jednoosobowa, przebywało w niej siedem osób – prócz niego jeszcze sześciu bezdomnych. Jak opowiada, strażnicy wielokrotnie wlewali do śrceli duże ilości wybielacza o wysokim stężeniu – oczy więźniom natychmiast zaczynały łzawić, pojawiały się odruchy wymiotne, zawroty głowy i oparzenia.

– Robiła się "komora gazowa". Sam przez dwa dni byłem w takim stanie, jakbym miał wypluć płuca – wspominał Kazłou.

– Pracownicy izolatora naśmiewali się z nas i czerpali z tego przyjemność – opowiadał niezależnemu portalowi Nasza Niwa. Pewnego więźnia, który zadał pytanie funkcjonariuszowi ochrony, wyprowadzono z celi, rozebrano i nagiego odesłano do niej z powrotem.

– Jesteśmy dla nich jak zwierzęta – mówi Kazłou.

Do izolatorów paczki od krewnych i leki praktycznie nie docierają. Osadzeni rzadko też mogą się przejść po spacerniaku czy wziąć prysznic.

Demonstracja poparcia dla protestujących Białorusinów. Mediolan, 15 września 2020 r. Fot. Shutterstock

Płeć w więzieniu nie gra roli

Prześladowania obywateli pozbawionych wolności z powodów politycznych, przebywających w izolatorach, aresztach i więzieniach trwają od sierpnia zeszłego roku, od wybuchu masowych protestów po sfałszowaniu przez Aleksandra Łukaszenkę wyborów prezydenckich.

Więźniowie mówią o przeludnionych celach, niehigienicznych warunkach, torturowaniu zimnem, całodobowym oświetleniem i głośnymi dźwiękami z radia.

Ponadto przedstawiciele organów ścigania już dawno przestali zwracać uwagę na płeć aresztowanych, ich wiek i stan zdrowia. Stosunek do wszystkich „zmagarou” ["bojownicy" – tak nazywają protestujących zwolennicy prezydenta Aleksandra Łukaszenki] jest jednakowo nieludzki.

Mińsk, sierpień 2020 r. Nieuznawana przez reżim Aleksandra Łukaszenki historyczna biało-czerwo-biała flaga Białorusi na nadgarstku jako znak oporu wobec reżimu Fot. Shutterstock

Emerytka Raisa Aletskaja została skazana w marcu na 15 dni aresztu, bo czytała w pociągu książkę białoruskiej autorki. W rozmowie z Radiem Swoboda opowiedziała o swoich przeżyciach w mińskim izolatorze przy ul. Okrestino: „Ponieważ spanie na gołych żelaznych prętach bez materaców jest dla kobiet po prostu niebezpieczne, wszystkie spałyśmy na gołej podłodze. Jeśli strażnicy słyszeli śmiech w celi, wyłączali nam ogrzewanie, „żebyśmy się nie bawiły” – wspominała. – Kiedyś wyprowadzono nas na korytarz do kontroli; gdy jedna dziewczyna spojrzała w bok, natychmiast usłyszała: „Odwróć mordę!”.

Miss Białorusi z 2008 r. Olga Khizhinkova, skazana zimą na 42 dni aresztu za udział w protestach, opowiadała, że na metalowe łóżka więźniowie kładli czasopisma i książki. Za poduszkę służył zaś niezjedzony chleb w plastikowym opakowaniu.

Wielu aresztowanych skarży się również na brak środków higieny osobistej. Podczas miesiączki kobiety nie otrzymują podpasek, więc są zmuszone prosić o dodatkowy papier toaletowy lub watę. Często rwały swoje ubrania, by używać ich jako podpasek.

– Kiedyś usłyszałyśmy od strażników: "Tylko spróbujcie rozerwać prześcieradło na podpaski! Jeśli to zrobicie, sami was rozerwiemy!" – opowiadała obrońcom praw człowieka jedna z zatrzymanych pod koniec marca dziewcząt, która trafiła do aresztu tymczasowego w Żodzino, ok. 57 km od Mińska.

Zdaniem wolontariuszy przebywający w izolatorach mężczyźni nadal bywają bici, choć znacznie rzadziej niż w sierpniu 2020 r.

Mińsk, 7 września 2020 r. Przygotowania do antyrządowej demonstracji Fot. Shutterstock

Cele jak publiczne toalety

Przeciwko setkom obywateli niegodzących się na dalsze rządy Łukaszenki wszczęto sprawy karne. Ulokowano ich w różnych więzieniach w całym kraju. Od kilku miesięcy czekają na rozpoczęcie spraw sądowych.

Choć warunki w aresztach śledczych (SIZO) są zwykle lepsze niż w miejscach tymczasowego aresztu, „polityczni” wciąż są poddawani presji i torturom.

Byle powód wystarczy, by trafić do karceru lub zostać zaklasyfikowanym jako osoba o skłonnościach do ekstremizmu. Mając taki status, każdego ranka podczas kontroli więzień musi powtarzać: „Jestem skłonna(-ny) do brania zakładników i atakowania rządowych budynków”, a poza celą poruszać się może tylko w kajdankach.

W celach brakuje też światła słonecznego, w tych warunkach szybko pogarsza się wzrok. Jedzenie w SIZO składa się zazwyczaj z węglowodanów, owoce i warzywa to rzadkość.

– Warunki w białoruskich więzieniach nie spełniają międzynarodowych standardów. Dotyczy to zarówno liczby osadzonych w celach, jak i samych cel, które przypominają raczej publiczne toalety. A także standardów żywności i usług medycznych – powiedział w wywiadzie dla "Deutsche Welle" Aleś Bialacki, szef Centrum Praw Człowieka „Wiasna”.

Więźniowie polityczni są odcięci od korespondencji (większość listów zarówno od nich, jak i do nich nie dociera), bez podania powodu odmawia się im też spotkania z bliskimi.

Więźniarki na ulicach Mińska Fot. Shutterstock

Głodówki i samookaleczenia – tak więźniowie walczą o swoje prawa

Aby bronić swoich praw, niektórzy podejmują strajk głodowy, inni dokonują samookaleczeń. Jak brzeski bloger Siarhiej Piatruhin, który pod koniec lutego podciął sobie żyły, protestując przeciwko warunkom panującym w więzieniu w Mohylewie (został umieszczony w celi z osobą chorą psychicznie i z pedofilem).

Głośnym echem odbił się też 16-dniowy suchy strajk głodowy muzyka Igora Bancera oskarżonego o chuligaństwo za rzekomy taniec bez majtek przed radiowozem 5 września. W areszcie śledczym w Grodnie muzyk spędził kilka miesięcy. W 17. dniu głodówki sąd postanowił zmienić mu karę, skazując na dwa lata tzw. chemii – polega to na zesłaniu do odległej miejscowości, do „półzamkniętego” hotelu robotniczego, gdzie skazany musi pracować, przez cały czas pozostając pod kontrolą milicji.

Obrońca praw człowieka Aleś Bialacki podkreśla, że pobyt w areszcie, więzieniu czy izolatorze to poważny sprawdzian dla każdego opozycjonisty. Żeby go znieść, trzeba mieć dobre zdrowie. Ale łatwo można je tam właśnie stracić.

Centrum "Wiasna" wie o ponad 2 tys. Białorusinów, przeciwko którym są prowadzone sprawy karne, zna ich nazwiska. W aresztach przebywa prawdopodobnie ponad tysiąc z nich, wielu uciekło za granicę. 357 osób jest uznawanych za więźniów politycznych.