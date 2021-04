- Amerykańskie służby, najprawdopodobniej CIA albo FBI, ktoś z Amerykanów nad tym pracował. Wykryliśmy, że chcieli pojawić się w Mińsku i zorganizować zamach na mnie i na moje dzieci - powiedział Łukaszenka dziennikarzom w sobotę podczas przemówienia z okazji ogólnokrajowego "dnia pracy dla reszty społeczeństwa".

O udział w przygotowywaniu zamachu Łukaszenka oskarżył także trzech białoruskich opozycjonistów, których zatrzymano w tym tygodniu. Chodzi o politologa Alaksandra Fiaduty, lidera Białoruskiego Frontu Ludowego Ryhora Kastusiou, a także amerykańskiego prawnika białoruskiego pochodzenia Jurasa Ziankowicza.

Jak informuje Radio Svaboda, Łukaszenka twierdzi, że o planowanym zamachu poinformował już wcześniej prezydenta Rosji Władymira Putina, a ten poruszył ten wątek podczas rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem.

Ziankowicz i Fiduta zostali zatrzymani w Moskwie. To efekt wspólnej operacji rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa oraz białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).

Konsultacje w Polsce przed zamachem stanu

FSB poinformowało, że zatrzymani "planowali dokonać przewrotu wojskowego z udziałem białoruskich i ukraińskich nacjonalistów". Rosyjskie służby mówią to samo co prezydent Białorusi, a mianowicie, że zatrzymani opozycjoniści z Białorusi "planowali fizyczną eliminację Aleksandra Łukaszenki".

Według komunikatu FSB, cytowanego przez agencję TASS i PAP, Ziankowicz przybył do Moskwy "po konsultacjach w USA i w Polsce w celu spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych Białorusi, by przekonać ich do udziału w przewrocie".

Do spotkania z "białoruskimi generałami" miało dojść w jednej z moskiewskich restauracji. Aresztowani opozycjoniści mieli przekonywać, że dla pomyślnej realizacji ich planu konieczna jest fizyczna eliminacja nie tylko Łukaszenki i jego najbliższych, ale "praktycznie całego najwyższego kierownictwa republiki", a także zajęcie ośrodków radiowych i telewizyjnych w celu nadania apelu do ludu.

FSB twierdzi, że zamach miał być przeprowadzony 9 maja, gdy obchodzony jest Dzień Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej.