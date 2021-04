Andrzej Pisalnik jeszcze we wtorek został wezwany do prokuratury w Grodnie, gdzie mieszka z rodziną. Tam przeprowadzono z nim „rozmowę ostrzegawczą”.

Dziennikarz dowiedział się, że jeśli nie przestanie mówić w mediach, także zagranicznych, że Polacy na Białorusi są prześladowani, czeka go oskarżenie o „rozniecanie waśni na tle narodowym”, proces i wyrok do 12 lat łagru.

Potem prokuratorzy za pośrednictwem agencji BiełTa zakomunikowali: - „Treść publicznych wypowiedzi Andrzeja Pisalnika jest niezgodna z wymogami prawa białoruskiego, dotyczącego mniejszości narodowych i przeciwdziałania ekstremizmowi”.

A następnego dnia milicja przyszła do mieszkania Pisalników i zabrała oboje do Mińska do Komitetu Śledczego. Przez cały dzień nie było z nimi kontaktu.

Przesłuchanie w sprawie Borys i Poczobuta

Wieczorem okazało się, że było to tym razem „tylko” przesłuchanie w sprawie działaczy polonijnych (w tym Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi i korespondenta „Gazety Wyborczej” Andrzeja Poczobuta) aresztowanych pod zarzutami „rozsiewania waśni narodowych" oraz „rehabilitacji nazizmu”.

REKLAMA

Pisalnikowie wieczorem mogli więc wrócić do domu.

Kto jak kto, ale Pisalnik ma pełne prawo mówić o prześladowaniach Polaków białoruskich i ma też wiele do powiedzenia na ten temat.

Sam poznałem go osobiście przed laty na sali rozpraw sądu w Lidzie, gdzie był nie wiedzieć już który raz skazywany za udział w „nielegalnych” działaniach całkiem przecież legalnego Związku Polaków na Białorusi. A i potem takich procesów i skazywania na areszt było jeszcze dużo.

Twardy głos znad Niemna

Jego „grzechem" w świetle tak zwanego prawa wprowadzonego przez Łukaszenkę jest też stałe śmiałe opisywanie tego, co władza wyprawia i z Polakami białoruskimi, i Białorusinami, w polonijnym „Głosie znad Niemna", który redagował, czy w „Rzeczpospolitej".

REKLAMA

Ludzie dyktatora Łukaszenki będą chcieli wymusić na Ines i Andrzeju, który ma kłopoty ze zdrowiem, zeznania przeciw działaczom polonijnym. Ale się zawiodą.

Pisalnik, tak samo zresztą jak Andrzej Poczobut, jest miłym i ugodowym człowiekiem. Ale obaj, jak przystało ludziom znad Niemna, są przy tym bardzo twardzi i odpowiedzialni.