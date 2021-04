Środowy poranek w domu rodziny Pisalników rozpoczął się wcześnie. Do Andrzeja i Inessy, członków nieuznawanego przez reżim Łukaszenki Związku Polaków na Białorusi, przyszła grodzieńska milicja. Rewizja, o której Andrzej Pisalnik zdążył jeszcze poinformować Polskie Radio, poskutkowała zatrzymaniem obojga.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy ustaliło w środę po południu, że małżonkowie zostali przewiezieni do Mińska. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim charakterze.

Dzień przed zatrzymaniem Andrzej Pisalnik został wezwany do prokuratury w Grodnie i oficjalnie ostrzeżony, że za wypowiedzi sprzeczne z białoruskimi przepisami – m.in. z ustawą o mniejszościach narodowych oraz z ustawą o przeciwdziałaniu ekstremizmowi – grozi odpowiedzialność karna. Usłyszał też, że naruszył już prawo i że każda kolejna wypowiedź naruszająca przepisy może stać się powodem do pociągnięcia go do odpowiedzialności.