Wiktoria Bieliaszyn: Oficjalnie z powodu akcji „Zdrowy styl życia" lansowanej przez założoną przez panią niezależną Białoruską Fundację Solidarności Sportowej oraz jej dyrektora wykonawczego Andrieja Opiekina przeciwko wam obojgu wszczęto sprawę karną.

Alaksandra Hierasimienia, utytułowana białoruska pływaczka: To oczywiście tylko oficjalna wersja. W istocie bardzo dobrze rozumiem, że władzy chodzi o całokształt działalności naszej fundacji i sankcje, do nałożenia których udało nam się doprowadzić. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wykluczył z udziału w igrzyskach kierownictwo Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli Aleksandra Łukaszenkę i jego syna Wiktora. Nie zaakceptował też kandydatury tego ostatniego na stanowisko prezesa i wstrzymał pomoc finansową dla Komitetu. Doprowadziliśmy do tego, że mistrzostwa świata w hokeju nie odbyły się w Mińsku. Już wcześniej nazwano nas, czyli wszystkich tych, którzy ośmielili się zabrać głos i wystąpić przeciwko reżimowi i represjom, zdrajcami. Realne skutki tych wypowiedzi dolały tylko oliwy do ognia.