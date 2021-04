Białoruskie władze zarzucają mu złamanie paragrafu 130 kodeksu karnego, czyli "umyślne działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz niezgody na podstawie przynależności narodowej, religijnej, językowej i innej, a także rehabilitację nazizmu popełnioną przez grupę osób".

Grozi mu za to od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.

Najprawdopodobniej takie same zarzuty usłyszą i inni polscy działacze, którzy również zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu.

Pretekstem obchody w Brześciu

Zdaniem władz nieuznany przez nie, bo niezależny Związek Polaków, który powstał w 2005 r. w wyniku rozłamu organizacji, działał na szkodę Białorusi i zajmował się m.in. „propagowaniem nienawiści" wobec kraju.

REKLAMA

Do aresztu trafiła więc także szefowa Związku Polaków Andżelika Borys oraz Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa i Irena Biernacka.

Oficjalnym powodem wszczęcia postępowania karnego przeciwko polskim działaczom były obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu. Zdaniem władz - mimo że odbywały się one co roku w formie spotkania z harcerzami i nie budziły wcześniej zastrzeżeń - Związek Polaków na Białorusi rehabilitował w ten sposób nazistów, a pogromców białoruskiej ludności gloryfikował.

Cichanouska: "To haniebne i nikczemne"

Doradca przebywającej na emigracji przywódczyni opozycji Swiatłany Cichanouskiej Franak Wiaczorka w wywiadzie dla "Wyborczej" mówił niedawno: „Łukaszenka mści się na Polakach, ale nie tylko dlatego, że są Polakami. To zemsta za ich aktywność, pielęgnowanie wartości, kultury, tworzenie - nawet w tak trudnych warunkach - wartościowego społeczeństwa obywatelskiego, które myśli, ma swoje poglądy i nie wierzy ślepo we wszystko, co mówi władza. Łukaszenka sprawdza teraz reakcję świata. I jeżeli nie będzie ona odpowiednia, wystarczająco mocna i efektywna, nie będzie się wahać przed wprowadzeniem jeszcze większych represji”.

REKLAMA

Areszty potępiła także Cichanouska: – To, co dzieje się teraz wobec Związku Polaków na Białorusi, jest haniebne i nikczemne. Prawda jest taka, że niewinni ludzie zostali napadnięci tylko dlatego, że są innej narodowości – powiedziała "Wyborczej".

Zaznaczyła, że "w żaden sposób nie przynosi to korzyści stosunkom międzynarodowym ani rozwiązaniu kryzysu".

- To dowód pełnej degradacji władz. Zdecydowanie potępiamy aresztowanie przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi i domagamy się ich natychmiastowego uwolnienia oraz pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w naruszenie prawa i pogwałcenie praw człowieka – stwierdziła Cichanouska.

To więźniowie polityczni

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się z prośbą o interwencję do prezydenta USA Joego Bidena. "Uprzejmie proszę Stany Zjednoczone, jako obecną prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, o pilne zajęcie się tematem [prześladowanych Polaków na Białorusi]" - napisał w liście.

Wszyscy uwięzieni przez białoruskie władze Polacy zostali uznani przez obrońców praw człowieka za więźniów politycznych.