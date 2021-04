Rafał Grzelewski, rzecznik Polskiej Akcji Humanitarnej: Przełomowy, bo najtrudniejszy od dwóch dekad. Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej wzrosła o 40 proc. – do ćwierć miliarda, czyli prawie jednej na 33 osoby! ONZ ostrzega, że stoimy dziś przed największym humanitarnym wyzwaniem od czasów II wojny światowej. Zatrważające jest, że cofnęliśmy się na wielu polach, w których wcześniej obserwowaliśmy postęp – spadała śmiertelność dzieci, rosła wyszczepialność, zmniejszało się ubóstwo. Dziś wszyscy odczuwamy skutki pandemii, choć w krajach Południa są one bardziej niszczycielskie. Życie ludzkie jest tam bardziej delikatne i kruche, łatwiej je wywrócić do góry nogami. To świat mało odporny na szok – zarówno na poziomie państwa, jak i zwykłego człowieka.

Dlatego pandemia wystawia tak wysoki rachunek krajom Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiemu Wschodowi czy Indiom. Drakońskie lockdowny, godziny policyjne obowiązujące także w ciągu dnia sprawiły, że ludzie nie mogli pójść do pracy, a tam często pracuje się na dniówki, więc kto nie pracuje, ten nie ma co jeść.

Więcej ludzi dzisiaj głoduje?

W ubiegłym roku liczba osób głodujących na świecie podwoiła się. Powody to załamanie gospodarcze, masowe bezrobocie, podwyżki cen żywności i utrudnienia w dostępie do niej, konflikty zbrojne. Świeżym przykładem jest Sudan Południowy, dręczony przez wojnę od początku swojego istnienia. 65 proc. Sudańczyków jest zagrożonych głodem, a w sześciu prowincjach ogłoszono klęskę głodu, czyli ludzie są tam w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Na te problemy nałożył się kryzys klimatyczny. Przewiduje się, że ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne ulewy, powodzie czy przedłużające się susze, ma być w tym roku o połowę więcej niż w poprzednim. To fatalnie wpłynie na produkcję żywności, bo mówimy o państwach uzależnionych od rolnictwa i opadów. W Somalii właściwie już nie ma okresu łagodniejszej pogody, kiedy można obsiać pola i zebrać plony.

Pandemia, konflikty zbrojne i kryzys klimatyczny razem tworzą śmiertelne trio. Dlatego dziś coraz częściej używamy pojęcia megakryzys – kiedy w jednym miejscu mamy wiele kryzysów nakładających się na siebie. Najbardziej na tym ucierpią najsłabsi - kobiety, dzieci, młodzi ludzie.

A są jakieś jasne strony tego ponurego roku?

Odwiedziłem w zeszłym roku obóz dla syryjskich uchodźców w Libanie. Chociaż ci ludzie od lat żyją w namiotach, latem w upale, zimą w przeszywającym zimnie, próbują stworzyć sobie namiastkę domu – osobne, wydzielone miejsce do spania, pokój dzienny, miejsce dla gości. Układają swój świat na nowo. I jest w nim miejsce na radość, są śluby, wesela, rodzą się dzieci – one też próbują mieć normalne dzieciństwo, szukają małych radości. W Iraku, w obozie dla uchodźców, widziałem, jak zjeżdżały z nasypu przy obozie na kartonach, miały frajdę, jak u nas dzieci zjeżdżające na sankach.

Albo Libańczycy – ich kraj osuwa się w przepaść, jest ogromny kryzys gospodarczy, podziały polityczne, religijne, do tego ubiegłoroczna eksplozja w Bejrucie. Wydawałoby się, że to taki Hiob, który już tylko przyjmuje kolejne ciosy, ale są ludzie, którzy działają na przekór, jest w nich mnóstwo siły i nadziei. Prowadzimy tam centrum szkoleniowe dla młodych, głównie uchodźców – zajęcia z druku 3D, robotyki, zakładania własnego biznesu. Na robotykę przychodziły same nastoletnie dziewczyny, które marzą, by zostać inżynierami, nie dopuszczają myśli, że będą robić coś innego. W takich osobach jest mnóstwo dobrej, silnej energii - to bardzo budujące.

Z kolei Somalia kojarzy się głównie z piratami, terroryzmem, głodem, biedą. Owszem, to część obrazka - od lat 90. XX w. trwa tam wojna, połowa mieszkańców potrzebuje pomocy humanitarnej, ale powoli wraca do kraju nowa generacja Somalijczyków, wychowanych na Zachodzie, którzy nie boją się zuchwale marzyć. W Mogadiszu jest agencja reklamowa jak z londyńskiego City, ludzie budują hotele, bo wierzą, że kiedyś przyjadą turyści. Są piosenkarze nagrywający teledyski. To takie punkty, które może trudno zauważyć, ale coś się zaczyna dziać i warto o tym mówić.

Nawet w Sudanie Południowym, umiejscawianym na szarym końcu zestawień pokazujących poziom szczęścia na świecie, uczniowie sadzą drzewa, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Pytałem ich o marzenia – są wielkie, często związane z rozwiązywaniem miejscowych problemów – chcą być farmaceutami, żeby wynaleźć skuteczny lek na malarię, lekarzami – bo publiczna służba zdrowia nie istnieje.

Wreszcie bliska nam Ukraina, która cały czas się zmaga z tlącym się konfliktem na wschodzie kraju. Jest tam mnóstwo ludzi okaleczonych, straumatyzowanych, bez nadziei, ale można im pomagać w różny sposób i tę nadzieję przywracać. Pomogliśmy na przykład kobiecie, której mina urwała nogę, a że była wcześniej krawcową, nie mogła z tego powodu pracować. Kupiliśmy jej maszynę na napęd ręczny, wróciła do pracy, czuje się znów potrzebna, jej życie odzyskało sens.

Absolutnie nie znaczy to, że wszystko idzie w dobrym kierunku i możemy już o tych ludziach zapomnieć. Natomiast powinniśmy wzmacniać i dostrzegać pozytywy. Nawet jeżeli to są tylko okruchy, to trzeba budować z czego się da. Dzięki temu po prostu łatwiej jest żyć.

Ludzie chcą dziś pomagać?

PAH w minionym roku dostał mnóstwo wsparcia. Darczyńcy wiedzą, że dla nas mniej środków oznacza, że do kogoś nie dotrze pomoc, że nie uda się uratować komuś życia czy zdrowia. Baliśmy się, że tych środków będzie mniej, ale na razie nic takiego się nie wydarzyło. Chcielibyśmy pomagać na większą skalę, ale przynajmniej nie musieliśmy ograniczać działań.

Mamy w sobie wyrobioną "kulturę dawania". Polacy rozumieją, że trzeba się dzielić z ludźmi potrzebującymi pomocy, nawet jeśli są oddaleni o tysiące kilometrów, mają inny kolor skóry, wyznają inną religię, a ich cierpienia na co dzień nie widać. Chęć pomagania widzieliśmy też w Polsce, kiedy w ramach akcji "Pajacyk" rozwoziliśmy paczki z jedzeniem dzieciom odciętym od dożywiania z powodu zamknięcia szkół. Udało się wywołać prawdziwe pospolite ruszenie i pomóc tysiącom rodzin – pomagały osoby prywatne, strażacy, pracownicy klubów fitness.

Myślę, że ludzie czują, że skoro mamy w sobie tę drobinę mocy, żeby coś zmieniać, chociażby wspierając organizacje humanitarne, to warto to robić. Tylko tak możemy przetrwać ten najtrudniejszy okres.

