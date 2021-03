Reżim Aleksandra Łukaszenki prześladuje nie tylko polską mniejszość, ale też wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są z Polską związani.

W tym tygodniu białoruskie szkoły językowe otrzymały wezwania z lokalnych oddziałów prokuratury z żądaniem przedstawienia list wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia języka polskiego oraz prowadzących je nauczycieli. Z takim żądaniem zwrócił się m.in. prokurator Andriej Kłyszewicz z prokuratury rejonowej w Smorgonie (obwód grodzieński).

W wystawionym przez niego dokumencie, otrzymanym m.in. przez szkołę Lingo Consult, czytamy: „W oparciu o przepis »O prokuraturze Białorusi« proszę o dostarczenie do prokuratury rejonowej dokumentów potwierdzających świadczenie usług w postaci prowadzenia lekcji języka polskiego w okresie od 1 września 2020 r. do 24 marca 2021 r. Proszę o załączenie danych nauczycieli, listy uczniów (także niepełnoletnich), kopii rachunków i faktur, programów nauczania”.

Białoruscy opozycyjni blogerzy prowadzący na Instagramie profil Poland.Here otrzymali od Lingo Consult zdjęcie dokumentu. Z ich wpisu wynika, że podobne pisma wystosowano także do innych szkół w całym kraju.

Potwierdza to sekretariat Lingo Consult.

W rozmowie z „Wyborczą” pracownica szkoły (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) wyjaśnia: – Pismo przyszło wczoraj. Nigdy wcześniej nie żądano od nas takich list. Przygotowaliśmy już odpowiedź. Po konsultacji z prawnikiem dowiedzieliśmy się, że, jak na razie, nie musimy wysyłać list nauczycieli ani uczniów. Zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o wyjaśnienie powodu kontroli i żądania danych osobowych naszych pracowników oraz klientów. Polski od dawna cieszy się ogromną popularnością, to drugi najczęściej wybierany język.

Łukaszenka wrogi wobec mniejszości

Reżim Łukaszenki jest niechętny zarówno przedstawicielom polskiej mniejszości, jak i Białorusinom w jakikolwiek sposób związanym z Polską.

W ubiegły czwartek aresztowany został m.in. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi. Wcześniej zatrzymano Andżelikę Borys, od kilku lat prezes tego Związku (niedawno została wybrana na kolejną kadencję).

Obydwoje znajdują się obecnie w więzieniu przy ul. Wołodarskiego w Mińsku. Białoruskie władze oskarżają działaczy o „próbę rehabilitacji nazizmu”, ale – jak dotąd – nie usłyszeli jeszcze oficjalnych zarzutów. „Wołodarka” to symbol odwiecznych represji, daje władzom możliwość łamania więźniów na wiele sposobów.