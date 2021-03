Obojgu nie postawiono jeszcze formalnych zarzutów. Są podejrzani o wzniecanie nienawiści narodowej i religijnej (punkt 130, par. 3 kk RB), grozi im do 12 lat więzienia.

Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, która niedawno została wybrana na kolejną kadencję, odsiaduje jeszcze 15-dniowy areszt administracyjny za organizację „nielegalnego zgromadzenia”, czyli tradycyjnych „Kaziuków” (jarmark odpustowy w dzień św. Kazimierza) w Brześciu.

Poczobut jest przetrzymywany w więzieniu. Został zatrzymany 25 marca, jednak, jak dotąd, wciąż usłyszał zarzutów, ani nie mówi się, by miał być zwolniony.

„Wołodarka" – miejsce licznych kaźni

Słynna, źle zapisana również w historii Polski „Wołodarka”, dziś Areszt Śledczy nr 1, to stary obiekt. Zbudował ją w 1826 r. na zlecenie carskiego rządu posiadacz ziemski Rudolf Piszczałło.

REKLAMA

W mińskiej „twierdzy gubernialnej" zwanej też od nazwiska budowniczego „zamkiem piszczałowskim”, Rosjanie więzili powstańców listopadowych. Potem w skrajnie trudnych warunkach – powstańców styczniowych.

To stąd „etapem” – najpierw do twierdzy w Petersburgu i dalej, na zsyłkę syberyjską – ruszył w 1887 r. Józef Piłsudski.

A w 1939 i 1940 r. NKWD właśnie tutaj zwoziło setki Polaków aresztowanych na wschodnich kresach okupowanych przez Armię Czerwoną, by ich potem rozstrzelać, wykonując tę samą decyzję Stalina i jego kompanów, zgodnie z którą wymordowano polskich jeńców w Katyniu, Charkowie, Twerze, na Ukrainie Zachodniej.

REKLAMA

„Wołodarka" za cara i za bolszewików była miejscem licznych kaźni. I pozostała nim do dziś. To właśnie tutaj Łukaszenka każe przywozić skazańców przed wykonaniem kary śmierci. I to tutaj są rozstrzeliwani.

W tym jedynym w Europie oficjalnym miejscu straceń w ubiegłym roku strzałem z pistoletu w potylicę uśmiercono trzech skazańców.

Tu się "prasuje" więźniów

Więzienie, którego stary korpus jest ruiną, daje administracji, śledczym i prokuratorom spore możliwości „prasowania" aresztantów, z których chcą wycisnąć zeznania, przyznanie się do popełnienia choćby tego, czego nie popełnili.

Bloger Aleksandr Łapszyn, który trafił do Aresztu nr 1 w 2017 r., tak opisał "Wołodarkę”: „To prawdziwe gestapo w centrum Europy, gdzie bezprawnie trzymają setki absolutnie niewinnych ludzi. Mnie najpierw długo trzymali na mrozie w więźniarce. Słyszałem śmiech i „żarciki” strażników „schnell, schnell, ruskie schweine”. Potem wypuścili. Naokoło żołnierze, psy. Kryminał nie był remontowany sto lat. Wszystko brudne, zapleśniałe, strasznie zimno i wilgoć z przeciekającej kanalizacji. Okropny smród”.

Łapszyn trafił do celi w więziennej piwnicy – „brudnej, zastawionej zardzewiałymi dwupiętrowymi łóżkami, bez materaców i pościeli”. Toaletą była „zasrana dziura w betonowej podłodze, umywalki nie było”.

W jego celi przebywał inny polityczny, wrzucony tu zaraz po operacji kręgosłupa. Rano, kiedy strażnicy przyszli robić rewizję, a w rzeczywistości okraść więźniów, nie mógł wstać. To go pobili.

W takiej celi, tyle że podczas upalnego lata, siedział też Dzmitry Bandarenka koordynator inicjatyw Karta ‘97 i Europejska Białoruś.

– Nie ma światła słonecznego, bo to piwnica, a okienka zablindowane. Gorąco. Po ścianach płynie woda z pary ludzkich oddechów. Smród. Mnie przypadło miejsce na najwyższej pryczy. Tuż pod nigdy nie gaszoną lampą, jakieś 40 cm od niej. Świeciła w oczy, grzała jeszcze dodatkowo – opowiada w rozmowie z „Wyborczą”.

Według niego „Wołodarka” ma też i lepsze cele, na górnych piętrach. – Tam dochodzi słońce, a toaleta jest oddzielona od reszty pomieszczenia – mówi Bandarenka.

Karmią kiepsko. Łapszyn, który nie mógł liczyć na pomoc z zewnątrz, pisał, że na śniadanie niezmiennie dostawał do brudnej miski (bo nie było gdzie jej umyć) kaszę, na obiad – „bałandę”, czyli cienką zupę, a na kolację ponownie kaszę. Na takiej diecie więźniowie chudną, chorują, tracą zęby.

Bandarenka mógł zrezygnować z więziennego jedzenia, bo dostawał paczki. Ale administracja aresztu – jeśli uzna za właściwe – może odmówić osadzonemu prawa do otrzymywania paczek.

To od niej zależy, w jakich warunkach umieścić aresztanta, bić czy nie bić, i z kogo trzeba wycisnąć zeznania. Dla wyjątkowo opornych mają tam press-chaty – cele, gdzie kryminaliści na polecenie administracji okrutnie znęcają się nad rzuconym im na żer towarzyszem niedoli.

Polska powinna im patrzeć na ręce

– Polska, polskie władze powinny czuwać nad uwięzionymi przywódcami białoruskiej Polonii, domagać się ich uwolnienia. I bardzo dobrze by było, gdyby naczelnik więzienia dostawał listy od rządu, ambasady i organizacji pozarządowych przypominające, że ktoś stale patrzy mu na ręce – namawia Bandarenka.