Zaplanowana na sobotę akcja pod hasłem „Dzień wolności” miała być początkiem nowej fali protestów przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Mimo starań jej organizatorom nie udało się zrealizować planów.

Na jednym z popularnych opozycyjnych kanałów w komunikatorze Telegram „Białoruś mózgu” prowadzący go blogerzy napisali: „Niestety, liczba uczestników jest zbyt mała, by zorganizować scentralizowany protest”.

Mieszkańcom Mińska skutecznie uniemożliwiono sformowanie kolumny protestujących i przejście przez ulice stolicy do odległego od centrum placu Bangalore. Od samego rana mińszczanie mogli obserwować na ulicach swojego miasta obrazki, do których przywykli latem i jesienią: druty kolczaste, wojskowy sprzęt, więźniarki, liczne patrole milicji i OMON-u. Władze po raz kolejny udowodniły, że są w stanie jeszcze mocniej dokręcić w Mińsku śrubę, grożąc sprawą karną każdemu, kto odważy się wyjść przeciwko nim na ulicę.

W sobotę białoruskie służby aresztowały co najmniej 245 osób AP / AP

Nieuznane przez białoruskie władze Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiesna” poinformowało, że w sobotę siłowicy zatrzymali w kraju co najmniej 245 osób, wiele z nich osadzono w aresztach. Milicja w kominiarkach i OMON nie przykładali się do selekcji. Do więźniarek i milicyjnych busów brutalnie wrzucani byli dziennikarze, obrońcy praw człowieka, fotografowie, osoby z narodową, zakazaną przez władze symboliką, a nawet te w zwyczajnych ubraniach, jeśli ich kolor wydał się siłowikom podejrzany.

Oprócz nich w więźniarkach znaleźli się także m.in. przypadkowi przechodnie, ludzie czekający na autobus na przystanku, młodzież, w której telefonach siłowicy odkryli choćby ślad zainteresowania białoruską polityką, czy kierowcy, którzy odważyli się zatrąbić, by okazać solidarność z opozycją. Tych ostatnich pozbawiano także od razu prawa jazdy.

W grupie zatrzymanych dziennikarzy znalazły się m.in. dziennikarki niezależnego, pozbawionego przez władze licencji portalu Tut.by Anna Kałtygina i Galina Ulasik, a także redaktor naczelny „Naszej Niwy” Jegor Martynowicz i fotoreporterka tej gazety Nadieżda Bużan.

Nie ma zgromadzeń, są aresztowania

Komitet śledczy Białorusi, by jeszcze bardziej zniechęcić i zastraszyć potencjalnych uczestników protestu, poinformował w sobotę rano na swoim oficjalnym kanale w komunikatorze Telegram, że w związku z nawoływaniem przez opozycyjne kanały do „organizacji nielegalnych zgromadzeń” wszczęte zostało postępowanie karne za „poważne naruszenie porządku”.

Lojalnie ostrzeżono tym samym Białorusinów, że każdy uczestnik protestu od razu może liczyć na miejsce na ławie oskarżonych. „Osoby, które ulegną namowom [opozycyjnych blogerów] i wezmą udział w niesankcjonowanych imprezach masowych, będą ścigane i pociągnięte do odpowiedzialności karnej” – czytamy w oświadczeniu.

Z kolei z oświadczenia MSW Białorusi wynika, że siłowicy zatrzymali w sobotę spacerowiczów „z pistoletami”. O tym, kim byli uzbrojeni Białorusini, resort obiecał poinformować w późniejszym terminie. „W żadnym z regionów nie odnotowano ani jednego nielegalnego zgromadzenia” – uspokajają przy tym władze. Białoruska milicja przyznała jednak, że w Mińsku zauważono niewielkie grupy obywateli z zakazanymi symbolami.

Przebywająca w Wilnie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska skomentowała sobotnią akcję na Twitterze: „Reżim działa bezprawnie. Brutalnie zatrzymywano dzisiaj nawet osoby, które po prostu przebywały na ulicy. Musimy wszyscy się zjednoczyć, by pokojowo rozwiązać kryzys na Białorusi. Musimy działać szybciej”.