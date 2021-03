Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, milicja bezprawnie zatrzymała w czwartek rano. O zdarzeniu poinformowała jego żona Oksana, której podczas rewizji w ich domu w Grodnie udało się napisać na Facebooku: „Milicja w kominiarkach wdarła się do domu. Rewizja. Nie pozwalają dzwonić”.

Tego samego dnia wyjaśniło się, że Poczobut został zatrzymany w związku ze sfabrykowaną przez prokuraturę Białorusi sprawą karną, w której prócz niego oskarżona jest także m.in. szefowa Związku Polaków Andżelika Borys.

Białoruskie władze zarzucają polskim działaczom złamanie paragrafu 130 kodeksu karnego, czyli "umyślne działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz niezgody na podstawie przynależności narodowej, religijnej, językowej i innej, a także rehabilitację nazizmu popełnione przez grupę osób". Grozi za to od pięciu do 12 lat pozbawienia wolności.

Powodem wszczęcia postępowania karnego były obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu. Zdaniem białoruskich władz nieuznany przez nie, bo niezależny Związek Polaków na Białorusi, rehabilitował w ten sposób nazistów, a pogromców białoruskiej ludności gloryfikował.

"Szykują większą sprawę"

Bezpośrednio po aresztowaniu dziennikarza władze nie podawały informacji, gdzie przebywa. Dzisiaj wiadomo już, że Poczobut został etapowany, czyli przewieziony z aresztu w Grodnie do aresztu w Mińsku. Przed osadzeniem go w areszcie Okrestino został przesłuchany w komitecie śledczym w charakterze podejrzanego.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy informowało w piątek, że Poczobut został zatrzymany na 72 godziny w ramach prowadzonej sprawy karnej. Żona dziennikarza przekazała w sobotę po południu "Wyborczej", że Andrzej Poczobut znajduje się obecnie w mińskim areszcie Wołodarka, tym samym, w którym przetrzymywana jest jedna z liderek opozycji Maryja Kalesnikawa.

- Andrzej brał pod uwagę, że może do tego dojść. Jak sam mówił: „Na dwoje babka wróżyła. Wsadzą albo nie wsadzą”. Miał nadzieję, że jednak nie wsadzą. Na to, co się stało, nie był przygotowany. Nie podpisał umowy z adwokatem, przez to na początku nie wpuszczali do niego prawnika – opowiada Oksana Poczobut.

Żona dziennikarza nie miała jeszcze możliwości skontaktowania się z mężem.

- Andrzej uprzedzał mnie, że kontakt pewnie nie będzie możliwy, że może nawet paczki nie pozwolą przekazać - mówi. - Nie mam żadnej nadziei, że wyjdzie jutro. Jest pod strażą, jest w Mińsku... Wszystko wskazuje na to, że szykują większą sprawę - dodaje.

Protesty po aresztowaniu Poczobuta

Na aresztowanie polskich działaczy zareagowała Unia Europejska, polskie władze i białoruska opozycja.

Doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej Franak Wiaczorka w wywiadzie dla "Wyborczej" mówił: „Łukaszenka mści się na Polakach, ale nie tylko dlatego, że są Polakami. To zemsta za ich aktywność, pielęgnowanie wartości, kultury, tworzenie, nawet w takich trudnych warunkach, wartościowego społeczeństwa obywatelskiego, które myśli, ma swoje poglądy i nie wierzy ślepo we wszystko, co mówi władza. Łukaszenka sprawdza teraz reakcję świata. I jeżeli nie będzie ona odpowiednia, wystarczająco mocna i efektywna, nie będzie się wahać przed wprowadzeniem jeszcze większych represji”.

Areszty potępiła także Cichanouska. – To, co dzieje się teraz wobec Związku Polaków na Białorusi, jest haniebne i nikczemne. Prawda jest taka, że niewinni ludzie zostali napadnięci tylko dlatego, że są innej narodowości – powiedziała.

Zaznaczyła, że "w żaden sposób nie przynosi to korzyści stosunkom międzynarodowym ani rozwiązaniu kryzysu".

– To dowód pełnej degradacji władz. Zdecydowanie potępiamy aresztowanie przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi i domagamy się ich natychmiastowego uwolnienia oraz pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w to naruszenie prawa i pogwałcenie praw człowieka – stwierdziła Cichanouska.

Prezydent Polski Andrzej Duda zwrócił się z prośbą o interwencję do prezydenta USA Joego Bidena. "Uprzejmie proszę Stany Zjednoczone, jako obecną prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, o pilne zajęcie się tematem [prześladowanych Polaków na Białorusi]" - napisał w liście.