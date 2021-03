Stowarzyszenie poinformowało, że Poczobut został tym samym dwunastym przedstawicielem mediów, który przebywa w areszcie. Współpracownik "Wyborczej" i działacz Związku Polaków na Białorusi został w czwartek zatrzymany w Grodnie i przewieziony do Mińska na przesłuchanie w centralnym biurze Komitetu Śledczego.

W środę Departament Stanu USA zaapelował o uwolnienie szefowej Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andżeliki Borys i Poczobuta.

– Odnotowaliśmy wzrost działań wymierzonych przeciwko polskim dyplomatom oraz szerzej polskiej mniejszości na Białorusi, co jest całkowicie nie do przyjęcia – przekazał PAP rzecznik Departamentu Stanu USA. Wezwał Białoruś do natychmiastowego zaprzestania represji oraz uwolnienia Borys, Poczobuta i innych bezpodstawnie zatrzymanych.