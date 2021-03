- Odnotowaliśmy wzrost działań wymierzonych przeciwko polskim dyplomatom oraz szerzej polskiej mniejszości na Białorusi, co jest całkowicie nie do przyjęcia - przekazał PAP rzecznik Departamentu Stanu USA, który w czwartek, 25 marca, wezwał Białoruś do natychmiastowego zaprzestania represji oraz uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych bezpodstawnie zatrzymanych.

Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, została zatrzymana przez milicję w Grodnie we wtorek. Następnego dnia skazano ją na 15 dni aresztu za "zorganizowanie nielegalnej imprezy masowej".