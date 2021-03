Drogi Andrzeju,

to już drugi list, jaki wysyłam Ci do więzienia. Równo 10 lat temu białoruski reżim posadził Cię, bo w publikowanych na łamach „Gazety Wyborczej” korespondencjach ośmieliłeś się nazwać Aleksandra Łukaszenkę dyktatorem. Już wtedy nie było co do tego żadnych wątpliwości. Dziś, po pół roku brutalnej walki Łukaszenki z domagającym się wolności społeczeństwem, ręce białoruskiego dyktatora są całe we krwi.

10 lat temu pisałem:

„Łukaszenka, decydując się na uwięzienie Ciebie i innych białoruskich demokratów, przynosi Wam chwałę, a sobie hańbę. Jesteście teraz postawieni obok gigantów naszych czasów: Mandeli i Havla, Sołżenicyna i Kuronia. Wszyscy oni przeszli przez piekło więziennej dyktatury i wszyscy doczekali końca łajdackich reżimów, które pozbawiały ich wolności”.