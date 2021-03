„Milicja w kominiarkach wdarła się do domu. Rewizja. Nie pozwalają dzwonić” - taką wiadomość zdążyła napisać dzisiaj rano na Facebooku Oksana Poczobut, żona dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta tuż przed jego zatrzymaniem.

Informację potwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk: „Dziś nad ranem został zatrzymany w Grodnie Andrzej Poczobut. Człowiek prawy i pryncypialny, od lat walczący o prawa Polaków na Białorusi, wielokrotnie represjonowany przez reżim Łukaszenki. Członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Andrzej trzymaj się! Nie zostawimy Was" - napisał na Twitterze.

Nowa fala represji

Dzień wcześniej sąd w Grodnie skazał szefową Związku Polaków Andżelikę Borys na piętnaście dni aresztu administracyjnego w związku z organizacją obchodów tzw. Kaziuków - tradycyjnego jarmarku z okazji dnia św. Kazimierza - w podwórzu budynku konsularnego.

Andrzej Poczobut na bieżąco relacjonował sprawę zatrzymania i aresztu Borys. Z tego powodu sam został zresztą wylegitymowany przez milicję. - Na szczęście mnie nie zatrzymali - mówił kilka chwil później w TVN.

Poczobut skomentował też wówczas ostatnie działania reżimu Łukaszenki, którego celem okazali się być Polacy mieszkający na Białorusi: „Nadciąga nowa fala represji wobec polskiej mniejszości”, mówił.

Działaczom grozi wieloletnie więzienie

W czwartek Prokuratura Generalna Białorusi powiadomiła, że przeciwko Andżelice Borys, Andrzejowi Poczobutowi i innym działaczom nieuznanego przez reżim Łukaszenki Związku Polaków na Białorusi wszczęto postępowanie karne w oparciu o paragraf 130. białoruskiego kodeksu karnego, czyli o „umyślne działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz niezgody na podstawie przynależności narodowej, religijnej, językowej i innej, a także rehabilitację nazizmu, popełnione przez grupę osób”, czytamy w informacji prasowej prokuratury.

Za naruszenie tego paragrafu oskarżonym grozi kara od pięciu do dwunastu lat pozbawienia wolności.

Kara za Dzień Żołnierzy Wyklętych

Zdaniem białoruskich władz, „oskarżeni dążyli do odbudowy nazizmu i usprawiedliwienia ludobójstwa narodu białoruskiego". Z oświadczenia Prokuratury Generalnej wynika, że reżim Aleksandra Łukaszenki oskarża członków nieuznawanego przez władze, bo niezależnego Związku Polaków, którego prezeską jest Andżelika Borys, o organizację nielegalnych, antybiałoruskich zgromadzeń.

„Ci obywatele, pozycjonując się jako członkowie wyżej wymienionego związku, od 2018 r. do chwili obecnej organizowali w Grodnie i innych miastach obwodu grodzieńskiego nielegalne masowe działania z udziałem nieletnich. Ich celem było oddanie czci członkom antyradzieckich gangów działających w czasie i po II wojnie światowej, które okradały i zabijały ludność Białorusi” - czytamy w oświadczeniu.

Słowa prokuratorów to odbicie zaostrzenia stosunków polsko-białoruskich pod koniec lutego. Oficjalnym powodem, podawanym przez białoruskie władze były obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu. Na uroczystości obecny był przedstawiciel polskiego konsulatu Jerzy Timofiejuk. Jedną z konsekwencji udziału dyplomaty w obchodach było wezwanie przez MSZ Białorusi charge d’Affaires na Białorusi Marcina Wojciechowskiego i ogłoszenie Jerzego Timofiejuka mianem persony non grata.

„Swoimi zbrodniami w miejscach zwartego zamieszkania białoruskiej mniejszości narodowej >>Żołnierze Wyklęci<< pod dowództwem Romualda Rajsa stawiają się na równi z nazistowskimi oprawcami” - czytamy w oświadczeniu MSZ Białorusi. Według białoruskiego resortu dyplomacji, konsul Timofiejuk swoim uczestnictwem w w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych naruszył Konwencję Wiedeńską o stosunkach konsularnych.

Prokuratura w Brześciu wszczęła wtedy postępowanie karne. Wśród oskarżonych znalazła się założycielka Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu Anna Paniszewa. Prokurator zażądał także wtedy wzmocnienia kontroli działalności polskich organizacji oraz wniósł o likwidację polskiej szkoły.

Rewizje w domach polskich działaczy

Przedstawiciele Związku Polaków, którzy pozostali na wolności, poinformowali za pośrednictwem swojej strony internetowej, że w domach działaczy trwają rewizje. „W Wołkowysku milicja przeprowadza rewizję w domu Marii Tiszkowskiej, szefowej lokalnej filii ZP, a w Grodnie – u Andrzeja Poczobuta” - piszą.

Związek Polaków na Białorusi, któremu od 2016 r. szefuje Andżelika Borys, nie jest uznawany przez białoruskie władze. Od 2005 r., na skutek rozpadu, funkcjonuje on równolegle ze Związkiem Polaków, uznawanym za prołukaszenkowski.

MSZ Polski potępia prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi i zapowiada działania. - Mamy do czynienia z suwerennym państwem białoruskim. Mamy instrumenty do tworzenia nacisków na Białoruś, by przestrzegała prawa. Będę działał - zapewnił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.