Mateusz Morawiecki miał absolutną rację, gdy zatrzymanie i skazanie na 15 dni więzienia Andżeliki Borys, szefowej Związku Polaków na Białorusi, oraz represje przeciwko jego działaczom określił jako "branie zakładników".

Dokładnie tak samo widzi to Aleksander Łukaszenka.

Nie jest zresztą pierwszym dyktatorem, który do szantażowania partnerów wykorzystuje mniejszość narodową. To czytelny sygnał dla Warszawy, by przestała mieszać się w tzw. wewnętrzne sprawy Białorusi.

Owe „wewnętrzne sprawy” to brutalne tłumienie społecznych protestów, które rozlały się po kraju w sierpniu zeszłego roku, po sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Kilkanaście osób zginęło z rąk milicji i wojska, setki siedzą w więzieniach.