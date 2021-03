Co najmniej troje spośród 290 białoruskich więźniów politycznych prowadzi obecnie protest głodowy.

Od półtora miesiąca niemal każdego dnia odbywają się rozprawy sądowe, podczas których na ławie oskarżonych - a raczej w klatce dla szczególnie niebezpiecznych przestępców - zasiadają przedstawiciele opozycji.

Działacze Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiesna” na bieżąco aktualizują listę więźniów politycznych.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni protest głodowy ogłosiło co najmniej czworo więźniów uznanych przez Wiesnę za politycznych. Dwóch z nich na oczach śledczych próbowało także popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły.

2.03.2021, Mińsk, rozprawa w sądzie rejonowym dzielnicy Moskiewskiej podczas której skazano dziennikarkę Kaciarynę Barysewicz na pół roku więzienia.

Igor Łosik: „Wszystko na próżno”.

Bloger Igor Łosik, znany twórca opozycyjnego kanału w komunikatorze Telegram „Białoruś mózgu”, ogłosił 11 marca drugi od momentu aresztowania protest głodowy.

Pierwszą głodówkę prowadził w grudniu i styczniu. Przez ponad czterdzieści dni protestował w ten sposób przeciwko postawionym mu przez komitet śledczy nowym, poważniejszym zarzutom (stan zdrowia nie pozwolił mu prowadzić strajku dłużej). Za rzekome apelowanie o udział w protestach, kierowanie przygotowaniami do masowych zamieszek i ich organizację 28-latkowi groziła kara od trzech do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Po raz drugi Łosik odmówił przyjmowania jakichkolwiek pokarmów i płynów w miniony czwartek, kiedy śledczy w obecności adwokata przedstawił mu nowe zarzuty. W ramach protestu pociął sobie też żyły.

Po czterech dniach przerwał głodówkę.

W jednym z listów do żony Darii pisał: „Nie chcę już nic robić. Wszystko zostało zrobione. I bez skutku. Na próżno. Nic nie działa”.

Igor Łosik, znany bloger i dziennikarz, to jeden z kilkudziesięciu więźniów politycznych represjonowanych przez białoruski reżim. Fot. Archiwum prywatne

Nie wiadomo, jakie jeszcze zarzuty komitet śledczy przedstawił w czwartek blogerowi. Obecnie przebywa on w karcerze - celi o charakterze izolatki. W ten sposób administracja więzienia ukarała go za ogłoszenie głodówki.

Igor Bancer: Chcę napisać testament

Igor Bancer ogłosił suchą głodówkę 3 marca na sali sądowej, w której rozpoczęło się posiedzenie w jego sprawie. 40-letni muzyk z Grodna jest oskarżony o chuligaństwo.

Za udział w protestach trafiał do aresztu trzykrotnie. 20 października został zatrzymany już jako oskarżony w sprawie karnej.

Z aktu oskarżenia wynika, że 5 września Bancer na widok milicyjnego pojazdu zdjął szorty i pokazał funkcjonariuszom genitalia. Ci początkowo uznali, że jest nietrzeźwy, i nie zgłosili zajścia kierownictwu. Niezależna redakcja Mediazona informuje, że dopiero po przeanalizowaniu kartoteki muzyka i zidentyfikowaniu go jako aktywnego działacza opozycji zdecydowali się go zatrzymać. Doszło do tego półtora miesiąca po incydencie.

Podczas rozprawy w sądzie 12 marca głodujący od dziesięciu dni Bancer krzyknął w stronę bliskich: „Do poniedziałku wytrzymam, a dalej – nie wiem!”.

9 marca jego żona przekazała portalowi Tut.by, że nie ma na temat męża zbyt wielu informacji, bo zrzekł się adwokata, mówiąc, że „obroni go jedynie białoruska konstytucja”.

Wiadomo jednak, że zwrócił się do administracji więzienia z prośbą, by umożliwiono mu spotkanie z notariuszem. „Chcę napisać testament” - miał uzasadnić.

Dmitrij Furmanow - bez powodu w karcerze

Oskarżony o „działania poważnie naruszające porządek społeczny” Dmitrij Furmanow odmówił przyjmowania pokarmów 11 marca.

36-letni Furmanow to administrator opozycyjnego kanału w komunikatorze Telegram „Strana dlia żyzni” (Kraj do życia). Deklarujący się jako zwolennik Siarhieja Cichanouskiego mężczyzna został aresztowany 29 maja za udział w akcji poparcia dla Swiatłany, żony niedoszłego kandydata na prezydenta, oraz za organizację zbiórki podpisów pod jej kandydaturą (zgłosiła ją w zastępstwie męża, którego reżim Aleksandra Łukaszenki wsadził do więzienia długo przed sierpniowymi wyborami).

Furmanow ogłosił protest ze względu na pogorszenie się warunków w areszcie.

Jego ojciec opowiedział Mediazonie, że 9 marca Dmitrija przeniesiono bez powodu do karceru. Od miesiąca wyprowadzany jest z celi wyłącznie w kajdankach.

Natalia Hersze zerwała kominiarkę

Głodówkę - z przerwami - prowadzi też Natalia Hersze, mieszkająca od lat w Szwajcarii 51-letnia Białorusinka, która do ojczyzny wróciła latem, by wziąć udział w demonstracjach przeciwko sfałszowanym wyborom.

Podczas jednego z protestów zerwała jakiemuś funkcjonariuszowi kominiarkę. Jak tłumaczyła w sądzie, chciała spojrzeć w oczy człowiekowi, który brutalnie zatrzymuje protestujące pokojowo kobiety. Za ten czyn została skazana na dwa i pół roku więzienia.

Hersze od stycznia prowadziła już kilka razy protest głodowy, zawsze z powodu niedostarczania jej listów. W momencie kiedy służba więzienna przestaje je przetrzymywać, znów zaczyna jeść.

Swiatłana Cichanouska Alessandro della Valle / AP / AP

Cichanouska: Jesteście potrzebni Białorusi

Do protestujących w ten sposób Białorusinów zwróciła się w niedzielę przywódczyni opozycji Swiatłana Cichanouska.

Na swoim oficjalnym kanale w komunikatorze Telegram napisała: „Ryzykujecie teraz własne życie, prowadząc protest głodowy. A my, Białorusini, nie jesteśmy gotowi, by wami ryzykować. Jako człowiek, matka, żona, proszę was, byście przerwali głodówkę. Jesteście potrzebni swoim bliskim, rodzicom, dzieciom. Jesteście potrzebni Białorusi”.

Polityczka dodała także, że robi wszystko, co w jej mocy, by doprowadzić do ich uwolnienia.

„W przyszłym tygodniu ONZ powinna wdrożyć mechanizmy, które pomogą pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy dopuszczali się nielegalnych aresztowań i ogłaszał wyroki w sfabrykowanych procesach” - oświadczyła.