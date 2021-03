Deportacja lub nakaz opuszczenia kraju za obecność na jakichkolwiek akcjach o charakterze politycznym grozi w Rosji nie tylko dyplomatom.

W ostatnim czasie, prócz pracowników ambasady polskiej, szwedzkiej i niemieckiej, przekonało się o tym co najmniej pięcioro innych obcokrajowców mieszkających w Rosji. Trzech z nich brało udział w proteście przeciwko uwięzieniu Aleksieja Nawalnego, dwoje – w odbywających się przed ambasadami Białorusi akcjach wsparcia dla protestujących Białorusinów.

Zakaz wjazdu na czterdzieści lat (albo i dłużej)

Mieszkający od dziesięciu lat w Rosji Denis Adoniew jest obywatelem Kirgizji. Kilka lat temu ożenił się z Rosjanką, mają dziecko i wspólny biznes samochodowy zarejestrowany na żonę. Nie planowali wyjazdu z kraju.

23 stycznia podczas protestu na placu Puszkina w Moskwie Denis został zatrzymany po raz pierwszy w życiu. Jak opowiadał niezależnej redakcji Meduza, przez cały czas zachowywał się spokojnie, nie miał transparentu, nie wykrzykiwał haseł. Za udział w nielegalnym zgromadzeniu ukarano go mandatem wysokości 20 tys. rubli (ok. 1000 zł).

Na tym się jednak nie skończyło. Dwa tygodnie później z Denisem skontaktował się urząd migracyjny i przekazał dwa dokumenty. Pierwszy był wydaną przez MSW decyzją o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej do 15 lutego 2061 r., drugą – anulowanie zezwolenia na pobyt w kraju.

– W urzędzie usłyszałem, że nie jestem jedyny, że i tak mam szczęście, bo komuś zakazano wjazdu na 99 lat, a mnie tylko na czterdzieści. Kiedy zapytałem, dlaczego tak się dzieje, zastępca kierownika ds. migrantów powiedział, że to sprawa polityczna. I że moja rzekoma ingerencja w porządek konstytucyjny to to samo co terroryzm – opowiadał Meduzie Adoniew.

Reprezentujący go prawnik z niezależnej organizacji Memoriał mówi wprost, że nie ma szans na odwołanie się od tych decyzji i wygranie sprawy.

– Myślę, że przegramy we wszystkich instancjach. Zazwyczaj sądy powołują się na prawo państwa do ograniczenia wjazdu cudzoziemców. Co więcej, jeżeli decyzja została podjęta w oparciu o wniosek FSB, sądy podkreślają, że nie mają prawa analizować wniosków organu bezpieczeństwa – tłumaczy adwokat Illarion Wasiljew.

Student medycyny ma wrócić do Uzbekistanu

W podobnej sytuacji znalazł się Andriej Łagunin, student uniwersytetu medycznego w Kazaniu, obywatel Uzbekistanu, o którym pisała niedawno rosyjskojęzyczna redakcja Current Time z siedzibą w Pradze.

Chłopak został zatrzymany 23 stycznia w Kazaniu, choć, jak podkreśla, nie brał udziału w proteście, a jedynie przechodził niedaleko miejsca akcji. Z jego opowieści wynika, że w momencie zatrzymania wracał akurat z uczelni, do której udał się po indeks.

5 marca z Centrum „E”, czyli Centrum Walki z Ekstremizmem, przyszło doń zawiadomienie: jest zobowiązany do opuszczenia kraju w ciągu trzech dni.

Łagunin zamierza odwoływać się w sądzie.

Rosyjska rodzina się nie liczy

Do przymusowego wyjazdu z Rosji przygotowuje się też Mark Czebotar, obywatel Mołdawii, od dziesięciu lat mieszkający w Gelendżyku, która to miejscowość w ostatnim czasie zyskała sławę dzięki materiałowi o luksusowym pałacu Władimira Putina.

Czebotar również wziął udział w proteście przeciwko uwięzieniu Nawalnego. Został zatrzymany, ukarany karą grzywny wysokości 15 tys. rubli (ok. 750 zł) i spędził dwa dni w areszcie.

Po nieformalnym przesłuchaniu przez pracowników urzędu ds. migracji otrzymał decyzję: ma opuścić Rosję w ciągu piętnastu dni. Władzy nie interesuje fakt, że Czebotar ma w Gelendżyku rodzinę ani to, że zarówno jego żona, jak i dwoje dzieci to obywatele Rosji.

– Wiedziałem, że udział w proteście może mieć poważne konsekwencje, ale nie chcę już dłużej się bać – tłumaczył Meduzie Mark.

Przeciwnicy Łukaszenki też muszą się pakować

Rosję musieli opuścić także Białorusini, którzy brali udział w protestach przeciwko sfałszowanym przez Aleksandra Łukaszenkę wyborom prezydenckim w ich ojczyźnie.

Lana Sawanowicz, Białorusinka, która przez rok mieszkała z rodziną w Moskwie, została zmuszona do wyjazdu do Polski. Latem dziewczyna brała udział w akcjach organizowanych przed budynkiem ambasady Białorusi. Z tego powodu władze odmówiły jej wydania zezwolenia na pobyt w Rosji, tłumacząc, że to decyzja FSB.

Adwokat Sawanowicz ustalił, że służby bezpieczeństwa powołały się na paragraf „zagrożenie bezpieczeństwa konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej”.

Z kolei Białorusin Rusłan Hazin o tym, że jest niemile widziany w Rosji, dowiedział się od pracodawcy, który bez słowa anulował mu przepustkę do biurowca Łachta-Centr w Petersburgu.

Jak informuje Mediazona, podczas dwugodzinnego nieformalnego przesłuchania przez służby bezpieczeństwa mężczyzna był pytany głównie o „białoruską rewolucję” i udział w protestach przed ambasadą. W trakcie rozmowy usłyszał: „Pakuj rzeczy i wracaj na Białoruś. W Rosji więcej pracy nie znajdziesz. Na Białorusi organizuj sobie rewolucję”.

Obecnie Hazin przebywa w Warszawie.

Deputowany przeciwko cudzoziemcom

Wydalanie z kraju obcokrajowców uczestniczących w protestach w Rosji zaproponował w lutym deputowany Dumy Jewgienij Fiodorow.

W oficjalnym piśmie do szefa MSW Władimira Kołokolcewa podkreślał: „Obcokrajowcy, biorąc udział w protestach i akcjach, starają się w sposób nielegalny i niebezpieczny wpływać na sytuację w kraju, w którym nie mają nawet praw wyborczych”.