We wtorek do prokuratury generalnej Białorusi wpłynęły dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku o ekstradycję Swiatłany Cichanouskiej. Przebywająca od sierpnia na Litwie liderka opozycji jest poszukiwana przez władze listem gończym i oskarżona o „kierowanie organizacją ekstremistyczną, której celem jest niekonstytucyjne przejęcie władzy”.

O czym mówił sztab Cichanouskiej

Na oficjalnej stronie komitetu śledczego Białorusi pojawiła się we wtorek informacja, że komitet zakończył prace nad sprawą karną, w ramach której oskarżonych jest czworo pełnomocników Cichanouskiej, a wkrótce prokurator skieruje sprawę do sądu. Komunikatowi towarzyszył kilkuminutowym film będący, jak się okazało, jednym z materiałów śledztwa.