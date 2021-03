Założycielka Muzeum Żydowskiego Oporu w Nowogródku padnie kolejną ofiarą fali prześladowań ze strony aparatu władz Białorusi.Tamara Wierszycka, po ponad 30 latach zatrudnienia, 1 kwietnia straci pracę, ponieważ oferowała oprowadzanie publiczne po Nowogródku, w tym między innymi po terytorium byłego getta.

W 2007 r. podczas prac wykopaliskowych odkryto wejście do 200-metrowego tunelu, którym we wrześniu 1943 r., na krótko przed końcową fazą zagłady nowogródzkich Żydów, ponad 200 z nich udało się uciec z getta. Kilkudziesięciu z nich przetrwało po dołączeniu do walczącego z niemieckim okupantem oddziału partyzanckiego braci Bielskich. Wierszycka, dyrektorka Muzeum Historyczno-Krajoznawczego, zainicjowała stałą ekspozycję wokół tunelu. Tym samym sprawiła, że niemiecki mord na ponad 5 tysiącach Żydów nowogródzkich oraz walka oddziału Bielskich na stałe wpisały się w historię miasta, które głównie znane jest z kościołów i jego najsłynniejszego syna - Adama Mickiewicza.