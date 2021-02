- Jestem w niewoli. Nie zrobiłem tego, o co jestem oskarżony - powiedział w ostatnim słowie 29-letni kierowca ciężarówki Dmitrij Dubkow. 2 lutego sąd skazał go na 7 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Dubkow jest oskarżony o blokowanie drogi służbom bezpieczeństwa ciężarówką, a także o groźbę użycia siły wobec milicjantów i udział w zamieszkach. Podczas procesu nie przyznał się do winy.

Tego samego dnia na 3 lata więzienia skazano też blogera ze Słucka Władimira Neronskija. Według śledczych wzywał on do działań rażąco naruszających porządek publiczny w kilku miastach w kraju.