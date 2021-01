Po ogłoszeniu w poniedziałek przez sędzię Morozową werdyktu, na mocy którego opozycjonista Aleksiej Nawalny trafił na 30 dni do najbardziej znanego moskiewskiego więzienia Matrosskaja Tiszyna, jego zwolennicy obawiali się, że przez ten czas nie będzie z nim kontaktu. Jak podkreśla bowiem jego rzeczniczka Kira Jarmysz, jest to areszt śledczy o wiele surowszy od tych, w których zdarzało mu się dotąd odbywać kary. Aresztanci nie mają m.in. prawa do telefonów, a łączność ze światem utrzymują dzięki rzadkim spotkaniom z prawnikami i listom.

Liścik z Matrosskiej Tiszyny

Jednak już dzisiaj na oficjalnym instagramowym koncie polityka pojawiło się jego zdjęcie z momentu wyprowadzania go przez policję z komendy w Chimkach, z krótką wiadomością do wszystkich obserwujących. Opublikowali ją jego współpracownicy, którzy otrzymali liścik od odwiedzających go dzisiaj prawników.

„Pozdrawiam wszystkich ze słynnej jednostki specjalnej Matrosskaja Tiszyna, czyli Kremlowskiego Centralu. Czytałem o tym areszcie w książkach, a teraz sam się w nim znalazłem - rosyjskie życie. W zasadzie jest bardzo podobny do tego miejsca, w którym obudziłem się kilka miesięcy temu [chodzi o berlińską klinikę, w której wracał do zdrowia po próbie otrucia go w Rosji nowiczokiem]. Mały pokój, z którego cię nie wypuszczają. Okno, żelazne łóżko. Co prawda tutaj bez mechanizmu pozwalającego na zmianę pozycji pleców i nóg. Ale tu przynajmniej w ciało nie wtykają igieł z rurkami i nie podłączają do mnie przewodów (przynajmniej jeszcze nie). Mówią również w moim ojczystym języku. To duży plus” - napisał Nawalny.

Podkreślił, że nie żałuje decyzji o powrocie do Rosji: „Nie mógłbym postąpić inaczej i nie ma w tym patosu, poświęcenia ani fatalizmu. To całkowicie racjonalny wybór. Nie ma we mnie zgody na tolerowanie bezprawia władz mojego kraju. Nie chcę milczeć, słuchając pozbawionych skrupułów kłamstw Putina i jego skorumpowanych przyjaciół.

Za pośrednictwem współpracowników przekazał, że przez dwa tygodnie ze względu na kwarantannę będzie sam w trzyosobowej celi. Zapewnił też, że jak na razie w więzieniu nie wywierają nań nacisku fizycznego czy psychicznego.

Cichanouska też chciałaby wrócić do ojczyzny

Zapowiedź powrotu, późniejsze zatrzymanie na lotnisku i areszt Nawalnego stały się powodem żarliwej dyskusji, która wywiązała się wśród Białorusinów.

Część z nich, m.in. filozof Władimir Mackiewicz, uważa, że przywódczyni opozycji będąca symbolem rewolucji powinna wrócić do kraju i swoją obecnością motywować lud do dalszych działań i walki z reżimem. Innego zdania jest politolog Artiom Szrajbman; ewentualny jej powrót określił jako „lot kamikaze, ale nie na terytorium wroga, tylko w górę; ładnie, ale głupio”. Zdaniem Szrajbmana Cichanouska i Nawalny grają w różnych ligach, on jest pełnoprawnym politykiem i chce nim pozostać, ona jest symbolem, awatarem białoruskich protestów, który nigdy nie chciał im przewodzić”.

Głosy te dotarły też do samej Cichanouskiej. We wtorkowym wywiadzie dla niemieckiej redakcji Deutsche Welle przyznała, że z niepokojem i nadzieją obserwowała powrót Aleksieja Nawalnego do Rosji - ten kraj podobnie jak Białoruś "ma nad czym popracować, jeśli chodzi o demokrację”.

Podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami państw Unii Europejskiej i członkami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Cichanouska zaapelowała o pomoc w organizacji zarówno jej powrotu do ojczyzny, jak i innych opozycjonistów: „Wraz ze społecznością międzynarodową chciałabym znaleźć możliwość bezpiecznego powrotu na Białoruś. Ponieważ wszczęto przeciwko mnie dwie sprawy karne, muszą pojawić się specjalne gwarancje, które ów powrót umożliwią”.

Trudno jednak sobie wyobrazić, by było to możliwe w najbliższym czasie. W poniedziałek Prokuratura Generalna Białorusi poinformowała o wystawieniu międzynarodowego listu gończego za Pawłem Łatuszką, byłym ministrem kultury i dyrektorem teatru im. Kupały w Mińsku, obecnie członkiem prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Władze oskarżają opozycjonistę o wiele przestępstw, m.in. publiczne nawoływanie do przejęcia władzy państwowej i próby uczynienia tego niezgodnie z konstytucją oraz tworzenie grupy ekstremistycznej. Białoruś wystąpiła do Interpolu o aresztowania Łatuszki, który przebywa obecnie na Litwie, wraz ze sztabem Cichanouskiej.