W obszernym wywiadzie telewizyjnym, który Białorusini usłyszeli wczoraj wieczorem, Łukaszenka starał się ocieplić swój wizerunek, a jednocześnie dać do zrozumienia, że utrzymujący się od pół roku kryzys polityczny w kraju nie spędza mu snu z powiek. Lata swojej prezydentury, nazywanej „epoką Łukaszenki” opisał na prośbę dziennikarki Naili Askar-Zade jako „czas spokoju, stabilności i sprawiedliwości”, zapewniając, że tymi trzema słowami będą ją już wkrótce charakteryzować wszyscy Białorusini.

Na pytanie, co myśli o nieuznawaniu przez Zachód wyników białoruskich wyborów prezydenckich odpowiedział krótko: „Nie jest to przyjemne, ale nie dręczy mnie to szczególnie”. Zapewnił, że uważa Władimira Putina za swojego przyjaciela, odnosi się ze zrozumieniem wobec prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, a z Joem Bidenem i Stanami Zjednoczonymi chciałby zbudować dobre relacje.

Ewidentnie nie zależy mu jednak na dobrych relacjach z opozycją. Zapytany o Mariję Kalesnikawą, szefową sztabu Wiktara Babaryki, więzioną od czterech miesięcy w areszcie, której w ubiegłym tygodniu sąd oficjalnie przedłużył areszt o kolejne dwa miesiące, odpowiedział pytaniem: „A co to za jedna?”.

Kłaskowski: Łukaszenka nie ma jeszcze pomysłu na zmiany

Łukaszenka zapewnił, że najbliższy rok poświęcony zostanie realizacji projektu poprawek do konstytucji, które później, na rosyjski wzór, mają zostać przegłosowane w referendum, prawdopodobnie dopiero w 2022 r.

Łukaszenka ponownie zapewnił, że w kwestii zmian decydować będą obywatele, a nie białoruski parlament - Zgromadzenie Narodowe - któremu, jak oświadczył w grudniu, chce przekazać część prezydenckiej władzy. Tym razem o treści proponowanych zmian w konstytucji Łukaszenka się jednak nie wypowiedział.

Wypowiedź Łukaszenki skomentował politolog Aleksandr Kłaskowski: "Obecnie skala marszów nie jest taka, jak pół roku temu. Nie są one w stanie obalić reżimu. Ale rozpoczęcie kampanii wyborczej oznacza, że wulkan może się obudzić ponownie. Łukaszenka prawdopodobnie ma nadzieję, że do 2022 roku represje spełnią swoje zadanie i ludzie się pogodzą z rzeczywistością. Ale to ryzykowne podejście".

Kłaskowski dodaje, że Łukaszenka, decydując się na wariant z referendum, próbuje zyskać czas. "Wydaje się, że nie zdecydował jeszcze o tym, jaki charakter mają mieć te zmiany. Ale coś trzeba zmienić, przynajmniej na pokaz, zwłaszcza, że Moskwa naciska. Łukaszenka jednak wyraźnie nie chce naruszyć zbudowanego przez siebie systemu, ani rozpoczynać operacji przekazania władzy" - ocenia.

Cichanouska: Żadnych inscenizowanych referendów

Głos w sprawie zmiany konstytucji zabrała też liderka opozycji Swiatłana Cichanouska. Nieoficjalna zwyciężczyni wyborów prezydenckich oświadczyła, że w najbliższym czasie przedstawi Białorusinom projekt poprawek do ustawy zasadniczej. Zauważyła przy tym, że Aleksander Łukaszenka stara się zastraszyć Białorusinów i wywołać w nich poczucie, że bez niego, jako przywódcy, sytuacja w kraju będzie jeszcze bardziej niestabilna.

„Na Białorusi może zostać przyjęta tylko jedna nowa Konstytucja, Konstytucja Ludowa. To ludzie ją napiszą, ludzie będą na temat poprawek dyskutować. Łukaszenka będzie nadal promował swój manipulacyjny projekt, aby ponownie nas oszukać i kupić czas. Ale nie wierzymy już komuś, kto jest gotów torturować i zabijać dla władzy, komuś, kto podnosi ceny i podatki tylko po to, aby napełnić własną kieszeń. W 2020 roku powiedzieliśmy, że nie chcemy go jako prezydenta. Więc nie zaakceptujemy żadnej z jego podróbek zamiast Konstytucji, żadnych tajnych spotkań i inscenizowanych referendów, a na pewno żadnych nowych przepisów z jego ręki. Nowe wybory i referendum w sprawie nowej konstytucji powinny odbyć się przed końcem 2021 r. bez Łukaszenki” - napisała w oświadczeniu Swiatłana Cichanouska.