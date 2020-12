Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz jest głową białoruskiego Kościoła katolickiego. Jest obywatelem Białorusi, ale białoruska straż graniczna pod koniec sierpnia cofnęła go z granicy z Polską, nie wpuszczając metropolity mińsko-mohylewskiego do kraju. Aleksandrowi Łukaszence nie podobało się, że katolicki biskup krytykował władze za stosowanie represji wobec protestujących oraz że modlił się za więźniów.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach, w które zaangażował się Watykan, Łukaszenka pozwolił wrócić abp. Kondrusiewiczowi (anulowano decyzję o unieważnieniu paszportu). Nuncjusz apostolski abp Ante Jozić w swoim oświadczeniu podziękował białoruskim władzom w imieniu papieża Franciszka. Ta decyzja pozwoli Kondrusiewiczowi na powrót do kraju już w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Vatican News poinformował, że tydzień temu doszło do spotkania Łukaszenki z abp. Claudio Gugerottim, byłym nuncjuszem na Białorusi, który przybył do Mińska jako specjalny wysłannik Watykanu, by "wyrazić troskę i zaniepokojenie Ojca Świętego obecną sytuacją w kraju”.

Według szefa białoruskiego MSZ Uładzimira Makieja sprawa powrotu metropolity na Białoruś została rozwiązana na polecenie Łukaszenki, który „nakazał znaleźć rozwiązanie uwzględniające wszystkie istniejące mechanizmy prawne”.