Na lotnisku w Mińsku we wtorek zatrzymano założycielkę i prezeskę Press Club Belarus Julię Słucką, która wraz z rodziną wracała z zagranicznego urlopu. Poinformował o tym Marcin Lewicki z Press Club Polska. Obecnie w domu Słuckiej ma trwać przeszukanie, a ona miała być przewieziona do Departamentu Dochodzeń Finansowych.

Białoruskie służby mają przeszukiwać również domy Alli Szarko, dyrektorki programowej Press Clubu Belarus, Sergieja Olszewskiego, dyrektora biura PCB, i Sergieja Jakupowa, dyrektora Akademii PCB. Według informacji Press Clubu adwokat Alli Szarko nie został wpuszczony do jej mieszkania, by być świadkiem przeszukania, a funkcjonariusze nie chcieli się wylegitymować. - To kolejny akt wojny reżimu Aleksandra Łukaszenki z niezależnymi mediami - mówi Marcin Lewicki.