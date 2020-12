322 zatrzymania, dziesiątki pobitych, ośmioro hospitalizowanych z powodu obrażeń doznanych od funkcjonariuszy. Tak w liczbach wczorajszy „Marsz woli” w Mińsku podsumowało Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiasna”. Najmłodsza z zatrzymanych w niedzielę, uczennica gimnazjum, ma 13 lat, najstarsza, matka dziennikarki Hanny Sous – 79. W niedzielę siłowicy stosowali przeciwko pokojowo protestującym Białorusinom nie tylko granaty hukowe i gumowe kule, jak w niemal każdą niedzielę od sierpnia, ale po raz pierwszy szczuli ich także psami.

MSW poinformowało w poniedziałek, że przeciwko wszystkim zatrzymanym wszczęto postępowanie administracyjne z powodu „naruszenia porządku organizacji imprez masowych”.

Tysiące postępowań karnych lub administracyjnych

„Zwracamy uwagę, że kontynuujemy prace nad identyfikacją obywateli, którzy brali udział w akcji, ale nie zostali zatrzymani. Tylko w ubiegłym tygodniu udało nam się rozpoznać ponad 80 takich osób”, podkreśla MSW.

Ofiarami takich właśnie spraw, dających władzy wielkie pole do manipulacji i fabrykowania oskarżeń, pada coraz więcej Białorusinów - to obecnie już tysiące ludzi. Celem wszczynania spraw zarówno administracyjnych, jak i karnych jest zastraszenie opozycji i zniechęcenie ludzi do udziału w kolejnych akcjach protestu.

Coniedzielny marsz na ulicach białoruskiej stolicy, 22 listopada 2020 AP

Absurdalne kary

W pokazowych procesach skazywani są w pierwszej kolejności ci, którzy, prócz wyjścia na ulicę, pozwolili sobie także na dodatkowy gest, świadczący o negatywnym stosunku do reżimu. W ostatnich dniach sądy rozpatrywały trzy takie sprawy.

Natalia Hersze, Białorusinka posiadająca szwajcarskie obywatelstwo, 19 września wzięła udział w kobiecej akcji solidarnościowej, podczas której zerwała zatrzymującemu ją funkcjonariuszowi struktur siłowych kominiarkę. Na wniosek funkcjonariusza, który rzekomo przy okazji doznał „uszczerbku na zdrowiu”, kobieta została zatrzymana, wszczęto postępowanie karne. Występując w poniedziałek w sądzie z mową końcową, Hersze, mieszkająca od 12 lat w Szwajcarii, podkreśliła: „Żyję w europejskim kraju, gdzie zasady demokracji i wolności traktowane są jako niezbędny warunek na wszystkich poziomach władzy. Prawo wolności słowa i pokojowych zgromadzeń gwarantowane są przez konstytucję i państwo. Policjanci nie chowają tam twarzy przed demonstrującymi. Taką właśnie widzę moją ojczyznę w przyszłości, wolną Białoruś”.

Wyrok w jej sprawie zapadł w poniedziałek po południu, kobieta została skazana na 2,5 roku pozbawienia wolności.

Dwa lata za "podważanie autorytetu", czyli punktowanie kłamstw

W poniedziałek odbyła się także rozprawa Iwana Artusa. Ten 25-latek zamieścił na komunikatorze Telegram komentarz na temat byłego wiceszefa MSW Aleksandra Barsukowa, który mimo dowodów i świadectw ofiar utrzymywał, że w areszcie Okrestino nie stosowano wobec więźniów przemocy. Artus oskarżony jest o „obrazę przedstawiciela władzy”, grożą mu dwa lata za kratami. Sam Barsukow apeluje o wymierzenie mężczyźnie kary, gdyż „jego komentarz mógł doprowadzić do podważenia autorytetu”.

Z kolei na rok więzienia skazana została 25-letnia mieszkanka Mińska, która w noc z 9 na 10 sierpnia, czyli pierwszą po ogłoszeniu przez komisję wyników wyborów prezydenckich, „chodziła w tę i z powrotem” po przejściu dla pieszych, znajdującym się obok lokalu wyborczego. Dziewczyna usiłowała zablokować w ten sposób przejazd członków komisji wyborczej.

Przeprosić pałkarza

To tylko jedna z form represji, która ma doprowadzić do wyciszenia protestów. Władze, prócz przyzwolenia na tortury, pobicia i absurdalne oskarżenia, starają się też inaczej łamać protestujących. Powszechne stało się zmuszanie zatrzymanych do nagrania materiału filmowego, na którym publicznie przyznają się do swoich błędów. Filmik jest najczęściej publikowany później bez uprzedzenia na oficjalnym kanale MSW na Telegramie.

Np. 31-letni mężczyzna z Pińska na Telegramie opublikował jakiś czas temu zdjęcie lokalnego milicjanta, wyjątkowo gorliwie pacyfikującego protesty, z podpisem: „Piński zbrodniarz otrzymał medal za ludobójstwo. Poznajcie twarz bohatera”. Teraz na opublikowanym przez MSW nagraniu wyraźnie zmęczony opowiada, że „z własnej woli” zgodził się nagrać przeprosiny.

Tortury podczas składania zeznań

Obrońcy praw człowieka podkreślają, że stosowanie tortur na różnych etapach postępowania stało się na Białorusi powszechne. Bici i torturowani są więc nie tylko więźniowie aresztów, ale przede wszystkim osoby przesłuchiwane. Funkcjonariuszom zależy bowiem, by zmusić je do zeznawania przeciwko samym sobie. Zarzuty najpopularniejsze w ostatnich tygodniach: „udział w zamieszkach”, „okazywanie sprzeciwu wobec funkcjonariuszy struktur siłowych”, „chuligaństwo” i „zakłócanie porządku publicznego”.

Nierzadko podczas przesłuchań dochodzi u zatrzymanych do urazów mózgoczaszki, ran, złamań, wstrząśnień mózgu, siniaków na plecach, biodrach, łopatkach i pośladkach, o czym pisała m.in. redakcja Mediazona.

Obrońca praw człowieka Aleksiej Usinow mówi rosyjskiej redakcji "The Village": „Torturują przede wszystkim milicjanci i OMON, śledczy nie mają powodu. Nasi mają inne metody niż w Rosji, gdzie stosuje się specjalne narzędzia tortur. U nas to stare metody: biją ciężkimi butami, gumowymi pałkami, plastikowymi butelkami z wodą, nakładają na głowy torebki foliowe, żeby odciąć dopływ tlenu. Takie bicie plastikową butelką z wodą nie pozostawia śladów z zewnątrz, ale może doprowadzić do poważnych uszkodzeń wewnętrznych”, tłumaczy Usinow.