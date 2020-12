Białorusini od niemal czterech miesięcy protestują przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, dalszym rządom Aleksandra Łukaszenki oraz stosowaniu przemocy przez funkcjonariuszy struktur siłowych wobec pokojowo protestujących obywateli.

Po raz trzeci z rzędu mieszkańcy Mińska oraz mniejszych miast w całym kraju wyszli na niedzielną akcję protestu w okolicach swoich domów, w różnych, nawet najbardziej oddalonych dzielnicach. Nowa taktyka ma uniemożliwić funkcjonariuszom struktur siłowych dokonywanie masowych zatrzymywań. Z uwagi na to niemożliwe jest także oszacowanie, jak liczne są protesty.

"Spacery" i żywe łańcuchy solidarności

„Marsz woli”, bo pod takim hasłem protestowali w niedzielę Białorusini, to zwieńczenie 120. dnia protestów.

W Mińsku rozpoczął się on dość typowo: na polecenie władz z użytku wyłączono część stacji metra, na ulicach pojawił się ciężki sprzęt wojskowy, oddziały OMON-u i metalowe barierki. Tym razem ogradzano nimi nie tylko główne place i ulice w centrum miasta, ale także wejścia na podwórza kamienic czy osiedla, by uniemożliwić mińszczanom uczestniczenie w mniejszych akcjach rozproszonego protestu.

Opowiadając dziennikarzom Biełsatu o podwórkowych protestach, jeden z jego uczestników tłumaczył: - Jeżeli nie możemy się spotykać w konkretnym miejscu, będziemy się spotykać na terenie całych osiedli i dzielnic. Dzisiaj byliśmy na skwerze, jutro możemy wybrać się na boisko piłkarskie czy na plac obok szkoły. Nie są w stanie nas wyśledzić, informacje o spotkaniach wysyłamy tylko za pośrednictwem sprawdzonych czatów, do których dołączamy jedynie zweryfikowane osoby, które spotkaliśmy, które na marszu szły razem z nami.

W niedzielę władzom udało się także zablokować komunikator Telegram, za pośrednictwem którego w specjalnie utworzonych w tym celu czatach mieszkańcy konkretnych osiedli i ulic organizują od kilku tygodni swoje podwórkowe akcje. Niezależny portal Tut.by informował, że użytkownicy komunikatora w godzinach porannych i popołudniowych nie byli w stanie wysłać ani odczytać przychodzących wiadomości, dostęp można było uzyskać, jedynie łącząc się przez VPN lub proxy.

Mimo tych trudności oraz wszechobecnych patroli milicji i OMON-u Białorusini niewielkimi grupami wybrali się w niedzielę na „spacery”. Kolumny mieszkańców różnych miast z biało-czerwono-białą symboliką skandowały znane już wszystkim hasła, m.in.: „Odchodź!”, „Łukaszenka do awtozaku! [milicyjny autobus]”, „Niech żyje Białoruś!”, „Nie zapomnimy, nie wybaczymy!”.

W Grodnie, Lidzie i Logińsku protestujący formowali żywe łańcuchy solidarności.

Każdy może trafić do komendy

I chociaż protesty mają rozproszoną formę, nie obyło się bez zatrzymań. W samym Mińsku zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób.

O godz. 14 lokalnego czasu Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiesna” informowało o 52 osobach, zaznaczając jednak, że lista jest cały czas aktualizowana, a siłowicy nie zaprzestali swoich działań. Wśród przewiezionych na komendę znalazła się m.in. 73-letnia Nina Bagińska, uznawana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy ruchu oporu, jak również osoby niepełnoletnie.

Radio Swoboda informowało o próbie zatrzymania matki z kilkuletnim dzieckiem, z kolei czytelnicy niezależnej Mediazony przysłali do redakcji zdjęcia pokazujące ludzi przewiezionych do jednej z komend, których wyprowadzono na przylegające do budynku podwórze, ustawiono w rzędzie twarzami do ściany i zmuszono do stania w tej pozycji na mrozie przez kilka godzin.

Wśród zatrzymanych znaleźli się także dziennikarze.