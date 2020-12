Nieoficjalna zwyciężczyni sierpniowych wyborów prezydenckich, przywódczyni opozycji Swiatłana Cichanouska oświadczyła w czwartek, że jest gotowa stanąć na czele kraju w tzw. okresie przejściowym, między momentem odejścia Aleksandra Łukaszenki a objęciem władzy przez nowego prezydenta, wybranego w uczciwych wyborach.

Swoją przemowę rozpoczęła od słów: - Wszyscy rozumiemy, że reżim się rozpada i po etapie nacisku oraz protestu nadejść musi etap dialogu.

I dalej: - Wiele osób pyta mnie, czy jestem gotowa, by objąć funkcję przywódczyni narodu. Tak, oficjalnie to potwierdzam, że jestem gotowa stanąć na czele państwa w okresie przejściowym. Biorę na siebie tę odpowiedzialność, bo wiem, że nie jestem sama. Moim celem jest zjednoczenie najlepszych ekspertów oraz sił demokratycznych, aby Białoruś doszła do nowych wyborów w jak najlepszej kondycji. Właśnie dlatego powołana została Rada Koordynacyjna oraz Gabinet Przedstawicieli Różnych Sektorów – pracują na rzecz Białorusinów.